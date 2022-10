Vorjahressieger SV Mudau hat sich bereits wieder an die Spitze gesetzt

Insgesamt 17 Mannschaften treten im Sportschützenkreis Buchen in drei Wettkampfklassen an, um in 10 Wettkämpfen ihr schießsportliches Können in der Disziplin Luftgewehr Auflage zu messen.

In der Kreisoberliga setzte sich Vorjahressieger SV Mudau I mit 941,6 Ringen an die Spitze der Wertung. Das höchste Einzelergebnis erzielte mit 314,6 Ringen Simone Bärhausen, SV Mudau.

Erster Spitzenreiter der Kreisliga A ist mit 922,0 Ringen der SV Hettingen I und Roland Friedrich, SSV Hornbach war mit 312,7 Ringen der beste Einzelschütze.

In der Kreisliga B setzte sich die SG Buchen IV mit 907,9 Ringen an die Spitze der Gesamtwertung. Mit 312,7 Ringen erzielte Gerhard Mechler, SV Mudau das beste Einzelergebnis.

Kreisoberliga

Ergebnisse: SG Buchen I – SV Schloßau I 935,1:924,0, SV Mudau I – SV Altheim I 941,6:937,7, SGi Walldürn I – SG Buchen II 925,7:931,6. – Einzel: Simone Bärhausen, SV Mudau 314,6, Bernd Thimm, SV Altheim 314,4, Stefan Straub, SV Mudau 314,2 Hannelore Müller, SG Buchen 313,9, Brigitte Schneider, SGi Walldürn 313,2. – Tabelle: 1. SV Mudau I 941,6, 2. SV Altheim I 937,7, 3. SG Buchen I 935,1, 4. SG Buchen II 931,6, 5. SGi Walldürn I 925,7, 6. SV Schloßau I 924,0.

Kreisliga A

SV Rippberg I – SV Altheim II 892,3:896,2, SV Hettingen I – SSV Hornbach I 922,0:904,1, KKS Osterburken I – SG Buchen III 919,0:913,3. – Einzel: Roland Friedrich, SSV Hornbach 312,8, Max Mackert, SV Hettingen 311,0, Kuno Bauer, SV Rippberg 310,5, Reinhold Halbaur, SG Buchen 307,7, Anton Schmitt, SV Hettingen 307,4. – Tabelle: 1. SV Hettingen I 922,0, 2. KKS Osterburken I 919,0, 3. SG Buchen III 913,3, 4. SSV Hornbach I 904,1, 5. SV Altheim II 896,2, 6. SV Rippberg I 892,3.

Kreisliga B

SG Buchen IV – SGi Walldürn II 907,9:903,1, SV Hainstadt I – SV Hettingen II 905,6:905,7, SV Mudau II (ohne Gegner) 907,8. – Einzel: Gerhard Mechler, SV Mudau 312,7, Bernd Mackert, SV Hettingen 308,4, Hubert Sternheimer, SGi Walldürn 308,3, Helmut Pöpperl, SV Hainstadt 306,8, Gisbert Butschbacher, SV Hainstadt 305,5. – Tabelle: 1. SG Buchen IV 907,9, 2. SV Mudau II 907,8, 3. SV Hettingen II 905,7, 4. SV Hainstadt I 905,6, 5. SGi Walldürn II 903,1. bie