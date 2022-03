Vorbereitungen in vollem Gang

In rund drei Wochen ist es wieder soweit: Volkslauf-Time in Blaufelden. Unter dem Motto „Wir starten wieder voll durch“ geht es am Sonntag, 10. April, in die zwölfte Auflage des Laufevents. Ab sofort können sich die kleinen und großen Sportler auf der Homepage http://www.blaufelder-volkslauf.de online zum Volkslauf anmelden. Die Starter des Haupt- und Jedermannlaufes sowie die Walker dürfen sich auf einen abwechslungsreichen 5-Kilometer-Rundkurs freuen. Die Firma oder Gruppe mit den meisten Teilnehmern erhält wieder einen Sonderpreis. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es auch wieder eine besondere Aktion: Mit ihrer Startnummer können sich die Kinder nach dem Lauf ein Eis holen. Die Startnummernausgabe und Anmeldung befindet sind in der Mehrzweckhalle. Für folgende Kategorien können sich die Läufer online unter http://www.blaufelder-volkslauf.de zum Volkslauf anmelden: Bambinilauf (350 m, Beginn: 12.30 Uhr), Schülerläufe (350 m und 700 m, Beginn: 12.45 Uhr ) Jugendlauf (1400 m, Beginn: 13 Uhr), Jedermannslauf (5 km), Nordic-Walking (5 km) und Hauptlauf über 10 km, der auch als offizieller DLV-Wertungslauf gilt. Der Start für diese drei Läufe ist um 14.30 Uhr. Nachmeldungen sind am Lauftag ab 11 Uhr bis 30 Minuten vor den jeweiligen Läufen in der Mehrzweckhalle möglich. Die Veranstaltung beginnt bereits um 11 Uhr mit einem Weißwurstessen.

