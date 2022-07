Von allem war etwas dabei

„Alle Plätze belegt“ hieß es am Wochenende auf der Tennisanlage des TC RW Lauda im Teilungstal. Vier Gastmannschaften waren angereist. Für die Gastgeber waren alle Resultate dabei. Sie haben gewonnen, unentschieden gespielt, aber auch verloren.

Den Anfang machten die Junioren U 12. Ihre Gegenspieler waren aus Gemmingen angereist. Der Endstand lautete 4:2 für die Mannschaft des TC RW Lauda und Platz 2 in der Tabelle. Die letzte Begegnung dieser Medenrunde findet in Angelbachtal statt.

Die Damen 40, die in einer Spielgemeinschaft mit Unterbalbach und Tauberbischofsheim aktiv sind, hatten das Team aus Zuzenhausen zu Gast. Für Lauda punktete Heike Naber gleich zwei Mal punkten. Sie gewann ihr Einzel nach großem Kampf 3:6, 6:3, 11:9 und das Doppel mit Steffi Linhard an der Seite mit 6:2, 6:2. Im Einzel schickte Steffi Linhard ihre Gegnerin mit 6:0, 6:1 vom Platz. Zuzenhausen holte seine Punkte im Einzel gegen Andrea Wobser-Kromer (0:6, 0:6) und gegen Sabine Brameier (3:6 und 0:6). Da die Gäste auch im Doppel gegen Wobser-Kromer/Brameier mit 6:3, 6:2 erfolgreich waren, stand es am Ende 3:3. Es war bereits das dritte Uunentschieden für die Mannschaft.

Die Damen des TC RW Lauda hatten ihr letztes Spiel gegen den TC BW Altheim zu bestreiten. Nach einem 6:3-Erfolg belegen sie nun den dritten Platz in der Abschlusstabelle. In den Einzeln siegte Florine Naber deutlich 6:1,6:1. Maaren Weiler brauchte im ersten Satz noch den Tiebreak, doch den zweiten Satz gewann sie klar mit 6:2. Auch Clara Zegowitz hatte wenig Mühe bei ihrem 6:1, 6:1. Aurelia Böhmer musste sich sich 1:6, 0:6 geschlagen geben. Doch dann spielten Hannah Bier 6:3, 6:1 und Hanna Scherer 6:1, 6:2 erneut stark auf und sorgten für den 5:1-Zwischenstand. Sie gewannen auch das Doppel und holten damit einen weiteren Punkt für ihr Team. Florin Naber/Maaren Weiler unterlagen 6:2, 2:6, 8:10. Eine Niederlage gab es auch für Clara Zegowitz/Aurelia Böhmer (1:6, 1:6). dido