In „normalen“ Jahren, also ohne Corona, gibt es für junge Leichtathleten in den Monaten Januar bis März zahlreiche Hallenwettkämpfe, wie zum Beispiel in Lauda oder Crailsheim. Dabei holen sie sich stets einen neuen Motivationsschub für das Training. Die Trainer indes verschaffen sich einen Überblick über den aktuellen Leistungsstand während des Wintertrainings.

In diesem Jahr ist das aber natürlich nicht der Fall. Deshalb entwickelten die Trainer Bruno Ledwig und Bettina Fischbeck für die Igersheimer Leichtathleten einen virtuellen Wettkampf, um sich einen Überblick über den Leistungsstand ihrer Athleten zu verschaffen.

Auch Balancieren war ein Bestandteil des Wettkampfes. © 1. FC Igersheim

Mit Trainingsplänen und sonstigen Aufgaben wurden die Athleten der Igersheimer Leichtathletikabteilung zwar regelmäßig von ihren Trainern versorgt, wie es aber mit dem tatsächlichen aktuellen Leistungsstand aussieht, das wusste keiner.

Die Idee des virtuellen Mehrkampfes mit Übungen, die man zu Hause und im Freien leicht ausüben und einfach messen konnte, kam bei den jungen Athleten gut an. Schließlich konnten sie zeigen, welche Entwicklung sie in den vergangenen Wochen genommen haben.

Elf Übungen. wie zum Beispiel Ausdauerlauf, Seilspringen, Standhoch- und Standweitsprung, wurden von Bruno Ledwig und Bettina Fischbeck ausgewählt. Benedikt Ledwig erarbeitete das Auswertungsprogramm für diesen speziellen Mehrkampf. Mehr als ein Viertel aller Trainingsteilnehmer nahm schließlich an diesem virtuellen Wettkampf teil.

Sieger war die 15-jährige Marlene Stegers mit 1822 Punkten, gefolgt von der erst 10-jährigen Ines Hofmann (1785 Punkte) und Elias Koch (M15/1651 Punkte).

In den insgesamt elf Disziplinen gab es sieben verschiedene Sieger. Das ist ein Indiz für eine gute Disziplin-Auswahl. Es war Sprungkraft, Reaktion, Schnelligkeit, Kraft oder Ausdauer gefordert.

Die besten Einzelleistungen waren: Marlene Stegers/W15 im Seilspringen mit 85 Sprüngen in 30 Sekunden, Alea Menikheim/W14 mit 1:52,30 Stunden im Ausdauerlauf und Selina Eckert/U18 im Standhochsprung mit 1,10 Meter.

Auch an die Jüngsten der Abteilung wurde gedacht. Sie erhielten Blätter mit Übungen zum Nachmachen.

Von Kristin Albert, die das Training der Jedermann-Zehnkampfgruppe leitet, wird seit Wochen ein Online-Training angeboten. Die Inhalte sind aus dem Fitnessbereich, aber auch aus dem Yoga oder es werden Balance-Übungen gemacht. Somit ist jedes Training anders und gleichzeitg anspruchsvoll.

Das Training richtet sich an Sport- und Fitnessbegeisterte jeder Sportart. Jeder kann teilnehmen der Lust hat und seine Leistung verbessern will. Trainiert wird mit Hilfe der Videokonferenz-Software Zoom. Auf Nachfrage bekommen die Vereinsmitglieder einen entsprechenden Link zugesendet. hl