Viele Punkte erkämpft

Die Wettkampfturnerinnen des SV Rippberg nahmen an den Turnerjugend Bestenkämpfen des Main-Neckar-Turngau in Tauberbischofsheim teil. Zu Beginn startete die Altersklasse 14/15 Jahre. Hier trat für den SV Rippberg eine Mannschaft an. Die Gruppe mit Josefine Czerny, Amelie Kirschenlohr, Amy Krämer, Emely Leirich, Fabienne Link und Johanna Seufert konnten sich in einem Startfeld von sechs Mannschaften Platz drei erkämpfen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Amy Krämer am Boden und am Schwebebalken, die sich an beiden Geräten 15,6 von 16 möglichen Punkten erturnte. Auch Josefine Czerny überzeugte am Balken mit ihrer Übung und erhielt dafür 15,2 von 16 möglichen Punkten

Zweiten Platz erreicht

Im zweiten Durchlauf hatten die Altersklassen 10/11 und 12/ 13 ihren Wettkampf. Eine Mannschaft vertrat den SVR: Lisa Berlin, Eliza Isljami, Lana-Sophie Mosch, Mia Riehl, Lilli Schmiech und Greta Mathilda Weckbach. Die höchsten Punktzahlen erreichten Eliza Isljami am Boden und Sprung (14,6 von 15 möglichen Punkten), Lana- Sophie Mosch und Mia Riehl am Boden (14,8 von 15 möglichen Punkten) und Lilli Schmiech mit 14,7 von 15 möglichen Punkten am Boden. Die Mannschaft belegte mit nur 0,9 Punkten Rückstand Platz zwei.

Bei den zehn und Elfjährigen kämpften zwölf Mannschaften gegeneinander. Der SV Rippberg wurde durch zwei Teams vertreten. Hier wurde es sehr spannend. Die Mannschaft SV Rippberg I, vertreten durch Lara Günther, Lene Henrich, Hannah Klemmer, Carlotta Lafeld Lea Thoma und Luisa Weber könnte sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen und belegte Punktgleich mit dem VfB Waldstadt Platz eins. Lara Günther konnte mit nur 0,5 Punkten Abzug an Boden und Schwebebalken wertvolle Punkte zum Mannschaftsergebnis beitragen. Lene Henrich zeigte eine sichere Performance am Balken und wurde mit 13,6 von 14 möglichen Punkten belohnt. Hannah Klemmer überzeugte an Reck und Sprung, Carlotta Lafeld und Luisa Weber am Sprung mit nur 0,4 Punkten Abzug.

Fast die volle Punktzahl

Die zweite Mannschaft des SV Rippberg mit Greta Beißer, Elin Coskun, Stefanie Elsässer, Alice Hohmann und Frieda Elisa Weckbach belegten mit 1,4 Punkten Rückstand Platz drei. Hierbei sammelten Elin Coskun am Schwebebalken und Sprung und Frieda Elisa Weckbach am Sprung und am Reck 13,5 von 14 möglichen Punkten für die Mannschaft. Nur wenige Zehntel Abzug erhielt Stefanie Elsässer für ihre Übungen an Boden, Reck und Sprung. Alice Hohmann konnte sich mit 12,7 von 13 möglichen Punkten am Schwebebalken fast die volle Punktzahl erturnen.

In der Altersklasse acht und neun Jahre gingen zwölf Mannschaften, darunter zwei vom SV Rippberg, an den Start. Die Gruppe mit Hannah Günther, Luana Isljami, Layla Hack, Maya Marian und Antonia Paar erturnte sich den obersten Podestplatz. Erfreulich hierbei war der große Abstand zum Zweitplatzierten aus Tauberbischofsheim, der mit 4,05 Punkten hinter der Gruppe lag. Hannah Günther und Luana Isljami präsentierten eine hervorragende Balkenübung und erreichten beide 12,6 von 13 möglichen Punkten. Am Reck glänzten Luana Isljami und Layla Hack mit 12,7 und 12,75 und Antonia Paar mit 12,8 von 13 möglichen Punkten. Ebenfalls 12,7 Punkte und damit nur 0,3 Punkte Abzug trug die Übungen von Luana Isljami am Sprung und Antonia Paar am Boden zum Mannschaftsergebnis bei. Antonia Paar erreichte die beste Punktzahl im gesamten Wettkampf am Reck, am Balken und am Boden.

Die zweite Mannschaft des SV Rippberg in dieser Altersklasse erreichte den elften Platz.

Aufgeregt starteten am Nachmittag die Kleinsten in ihren ersten Wettkampf. In der Altersklassesechs und sieben Jahre und jünger wurde der SV Rippberg durch Lotta Häfner, Nele Mackert, Malia Merkel, Ella Rettig, Pauline Shelukhanov, Mia Thoma und Mona Weissinger vertreten. Diese Mannschaft belegte den dritten Platz. Lotta Häfner erturntete sich am Balken als einzigste Turnerin in ihrer Altersklasse die volle Punktzahl erturnen. Mia Thoma erreichte 11,8 von 12 möglichen Punkten an diesem Gerät. Nele Mackert und Mona Weissinger mussten am Balken nur 0,3 Punkte Abzug zulassen, ebenso wie Pauline Shelukhanov am Sprung. Auch Malia Merkel und Ella Rettig hatten nur 0,4 Punkte Abzug bei ihrer Balkenübung.

Bei den Siegerehrungen strahlten alle Rippberger Turnerinnen um die Wette. Die Übungsleiter blicken stolz zurück auf eine positive Entwicklung ihrer Schützlinge. Nun geht es für die Wettkampfgruppen in die Vorbereitung fürs Blumenfest, für das wieder fleißig an einem Auftritt gearbeitet wird.