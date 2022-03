Viel Spannung in Höpfingen

Beim Spieltag der Herren-Bezirksliga Ost stehen fünf Partien an, es kommen alle Mannschaften zu Einsatz. Die beiden Spitzenteams aus Hainstadt und Schefflenz gehen jeweils favorisiert in ihre Spiele. Am Tabellenende verspricht die Begegnung SG Höpfingen/Walldürn – BJC Buchen II besondere Spannung. SG Höpfingen/Walldürn – BJC Buchen II (Freitag, 1. April, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (3:19) trifft am heutigen Freitag auf den BJC Buchen II (5:15). Die Tabelle trennt beide Mannschaften um drei Plätze, was von den Pluspunkten her allerdings nur zwei Zähler ausmacht. Der TTC Korb und der TSV Assamstadt sowie die beiden Gegner der Partie SG – BJC bilden das Quartett, das um den direkten Klassenerhalt konkurriert. Es ist wohl ein knapper Ausgang zu erwarten. FC Külsheim II – TTC Limbach (Freitag, 1. April, 20.15 Uhr). Der FC Külsheim II (12:10) und der TTC Limbach (14:8) stehen sich in zweiten Freitagspiel gegenüber. Was die jeweilige Rückrundenbilanz betrifft, so blicken die Brunnenstädter auf zwei Niederlagen, davon eine kampflos, die Limbacher auf zwei Siege, davon einer kampflos. Diese momentane Situation favorisiert die Gäste, in der Vorrunde gewann der FC allerdings knapp mit 9:7. TSV Tauberbischofsheim – TTC Schefflenz (Samstag, 2. April, 17 Uhr). Der TSV Tauberbischofsheim (13:9) empfängt am Samstag den TTC Schefflenz (21:3). Der TSV hat im bisherigen Verlauf der Rückrunde ein Unentschieden gegen Eberbach eingefahren und einmal kampflos abgeben müssen. Der TTC ist seit Mitte Oktober unbesiegt und hat sich derweil souverän auf dem zweiten Tabellenplatz eingenistet. In der Vorrunde trennten sich beide Mannschaften mit einem 8:8-Unentschieden. TV Eberbach – TSV Assamstadt (Samstag, 2. April, 18 Uhr). In der Begegnung zwischen dem TV Eberbach (12:10) gegen den TSV Assamstadt (4:20) trifft ein Team aus dem Mittelfeld auf eines aus der Abstiegszone. Die Eberbacher haben in ihren beiden Spielen der Rückrunde drei Zähler bei Teams aus unmittelbaren tabellarischen Nachbarschaft errungen, die Assamstadter ihren ersten Sieg eingefahren und dann in Schefflenz kräftig Paroli geboten. Es liegt also Spannung in der Luft. Spvgg Hainstadt – TTC Korb (Samstag, 2. April, 18 Uhr). Tabellenführer Spvgg Hainstadt (22:0) hat den TTC Korb (4:16) zu Gast. Während die Spvgg Spieltag für Spieltag ihre Matches dominiert, stecken die Gäste mitten im Abstiegsstrudel. Der Verlauf der bisherigen Saison lässt darauf schließen, dass die jeweiligen Tendenzen beider sportlicher Kontrahenten weiter Bestand haben. Zu erwarten ist ein hoher Sieg der Gastgeber. hpw

