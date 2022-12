Versucht, verletzt, verloren

Für die Buchener Basketballer stand das vorletzte Auswärtsspielwochenende in der Hinrunde der Saison 2022/23 erneut unter keinem guten Stern. Zunächst war die erste Herrenmannschaft in Heidelberg zu Gast. Bereits zu Beginn des Spiels ging Heidelberg mit einer starken Dreierquote in Führung. Zwar kämpften sich die Buchener mit guten Aktionen unter dem Korb zurück, schafften es aber dennoch nicht, in Führung zu gehen und lagen zum ersten Viertel daher mit vier Punkten im Rückstand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im zweiten Viertel baute Heidelberg seine Führung zunächst weiter aus. In den letzten Minuten fing sich das Gastteam allerdings wieder und verkürzte die Führung zur Halbzeit durch gute Abschlüsse von Leon Linsler auf acht Punkte (43:35). Zu Beginn der zweiten Hälfte die Wende: Die „Grün-Weißen“ fanden in ihren Rhythmus und punkteten nun auch durch Würfe von außen.

Auf Augenhöhe geht es so Korb für Korb ins letzte Viertel in dem man hofft den Rückstand von sechs Punkten noch aufzuholen. Im letzten Viertel schaffte es Heidelberg weiterhin nicht die Buchener Center zu stoppen und so ging Buchen nach 35 Minuten zum ersten Mal in Führung. Dann der Schock: Kurz nachdem Buchen endlich Kontrolle über das Spiel erlangt hat, verletzte sich Flügelspieler Leon Linsler. Geschockt von der Verletzung ihres Mitspielers ließen die Buchener einige wichtige Punkte liegen und gaben die Führung schlussendlich mit 59:67 ab.

Minutenlang keine Körbe

Mehr zum Thema Basketball Niederlage nach Verlängerung Mehr erfahren Euroleague Alba erlebt Heimdebakel gegen Tabellenführer Fenerbahce Mehr erfahren

Auch für die Damenmannschaft, die sich in einem spannenden Duell mit dem DJK Eppelheim maß, sollte das Spiel kein gutes Ende nehmen. Zu Beginn brauchten beide Mannschaften Zeit, um ins Spiel zu kommen und so fielen minutenlang keine Körbe und Buchen lag mit knappen fünf Punkten hinten – ein Rückstand, der sich auch durch das zweite Viertel ziehen sollte. Im dritten Viertel konnte dann zwar insbesondere Amelie Kaminsky viele Punkte erzielen, dennoch lag das Team weiter mit nun 35:51 hinten. Im letzten Viertel belasteten Foulprobleme beide Mannschaften und die „Grün-Weißen“ schafften es nicht mehr, den Rückstand aufzuholen.

Die Niederlage mit 53:68 ist für die Spielerinnen rund um Coach Max Linsler aber noch lange kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken – ebenso wie für die erste Herrenmannschaft in der Oberliga. Hier steht bereits in der nächsten Woche das letzte Spiel der Hinrunde an. Gegner ist am kommenden Samstag der SG Heidelberg-Kirchheim, gegen die man auswärts unbedingt noch einmal punkten möchte.

Für den TSV spielten in der Oberliga: N. Linsler, L. Linsler, D. Hartmann, P. Heizmann, M. Linsler, B. Hemberger, C. Saur, J. Oberhauser, N. Heydler.