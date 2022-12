Verloren und Lektion gelernt

Crailsheim – Bonn 83:99 (12:32, 24:19, 19:27, 28:21)

Crailsheim: Mikalauskas (11), Lewis (9), Stephens (4), Maxhuni (10), Livingston (5), Bleck, Kindzeka (8), Vrcic (18), Boggy (5), Midtgaard (13).

Kaum ein Durchkommen gab es für die Merlins Crailsheim gegen den BBL-Tabellenführer Bonn. © Reinhard

Trotz großen Kampfgeistes verloren die Merlins Crailsheim ihr BB-Heimspiel gegen die favorisierten Telekom Baskets Bonn mit 83:99. Topscorer im Merlins-Dress wurde Bruno Vrcic. Der Youngster erzielte 18 Zähler und neun Rebounds.

Nikola Markovic, seit wenigen Tagen neuer Cheftrainer bei den Crailsheimern sagte: „Bonns Spielweise zeigt, dass sie momentan das beste Team in Deutschland sind. Heute haben wir auf unserer Seite zwei verschiedene Teams gesehen. Im ersten Viertel hatten wir einen sehr langsamen Start und hatten viele Probleme mit der Physis von Bonn. Die Baskets haben ein sehr talentiertes und gut zusammengestelltes Team. Das ist klar zu erkennen, wenn man sich die Statistik des heutigen Spiels ansieht. Wir haben heute einiges über unser Team gelernt und müssen diese Lektionen in die nächsten Spiele mitnehmen.“

Im Duell gegen die Rheinländer konnte Headcoach Nikola Markovic bis auf Maurice Stuckey, der nach seiner Krankheit noch nicht wieder trainiert hatte, aus einem vollen Kader schöpfen. Der Treffer der Bonner zum 6:20 schickte Merlins-Coach Markovic in die erste Auszeit. Am 12:32-Rückstand zum Ende des ersten Viertels änderte das aber nichts.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts hagelte das Dreiergewitter der Telekom Baskets Bonn und zwang Markovic in die zweite Auszeit. Danach fanden Crailsheimer wieder häufiger den Weg unter den gegnerischen Korb. Doch weiter waren es die Gäste, die beinahe auf jeden Angriff der Crailsheimer eine passende Antwort hatten. Mit 36:51 ging es in die Kabinen.

Fast jeder Spielzug perfekt

Im dritten Viertel lief bei den Gästen nahezu jeder Spielzug perfekt. Sie nutzten ihre Angriffe hochprozentig. Die Merlins verteidigten stark, versuchten dagegenzuhalten. Den nächsten Treffer markierte Ex-Merlin TJ Shorts ll, den die Zauberer allerdings an diesem Abend gut im Griff hatten. Nach weiteren zehn Minuten ging es mit 55:78 in die dritte Verschnaufpause.

Auch im letzten Viertel schafften die Zauberer es nicht, den Ball aktiv unter Kontrolle zu behalten. Mit einem blitzsauberen Dreier sorgte Edon Maxhuni in den übrig gebliebenen fünf Sekunden für ein richtiges Highlight in der Stierkampfarena. Am Ende stand eine 83:99-Niederlage zu Buche.

Doch bereits am Freitag steht das nächste Heimspiel an. Beim legendären X-MAS Game der Merlins empfangen die Crailsheimer den Aufsteiger und aktuell Tabellenelften Rostock Seawolves. Tipp-off in der Arena Hohenlohe ist um 20.30 Uhr. frm