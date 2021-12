Verloren beim Kellerkind

Nach der Länderspielpause waren die Merlins Crailsheim am zweiten Advent wieder auf dem Bundesliga-Parkett gefordert. Zu Gast war man in Frankfurt, Headcoach Sebastian Gleim traf auf seinen Ex-Verein. Die Crailsheimer, die ohne Moe Stuckey nach Hessen reisten (Corona-positiv), kamen gut in die Begegnung. Doch im Laufe des Spiels verloren sie ihr Wurfglück von der Dreierlinie, auch die Rebounds gingen mehr und mehr an die Gastgeber.

So entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, die Schlussminuten nutzten dann die Skyliners besser und gingen letztlich mit 80:73 als Sieger vom Parkett. Für die Merlins Crailsheim bedeutet das die vierte Saisonniederlage, Frankfurt konnte seinen dritten Sieg feiern. Topscorer war der wieder einmal stark aufspielende TJ Shorts II mit 25 Punkten, 6 Assists und 5 Steals.

„Nicht im Flow“

Nachdenklich: Crailsheims Trainer Sebastian Gleim.

Crailsheims Trainer Sebastian Gleim sagte: „Glückwunsch an Frankfurt, die heute aufgrund des Unterschiedes in der Physis und den Rebounds auch verdient gewonnen haben. Bei uns war diese Woche die Gesundheit an erster Stelle und Basketball wohl nur an zweiter. Wir sind nicht in unseren Flow gekommen, den wir uns in den letzten zwölf Spielen aufgebaut haben. Von denen haben wir 90 Prozent gewonnen, was uns sehr freut. Jetzt müssen wir uns den Flow wieder aufbauen, was schnell gehen muss, denn wir spielen jetzt viele Spiele in wenigen Tagen.“

Viel Zeit über die Niederlage nachzudenken haben die Merlins nicht. Bereits am Mittwoch geht es in der „Arena Hohenlohe“ wieder um Punkte, dann treffen die Zauberer im FIBA Europe Cup auf Reggio Emilia. Tip-off ist um 19 Uhr.

Nur 750 Zuschauer erlaubt

Ab sofort sind bei den Merlins Crailsheim nur höchstens 750 Zuschauer unter „2G Plus“-Bedingungen (geimpft/genesen plus negativer Corona Schnelltest) erlaubt. Der Ticketverkauf für die kommenden Heimspiele wurde bis auf weiteres gestoppt. Alle Dauerkartenbesitzer und Tageskarten-Inhaber für die Spiele im Dezember werden in den kommenden Tagen noch einmal persönlich kontaktiert. Die Bestimmungen gelten zunächst bis zum 31. Dezember.