Veränderungen im Trainerteam der Unicorns

Im April beginnt für das GFL-Team der Schwäbisch Hall Unicorns mit dem Freundschaftsspiel in Helsinki die Spielsaison 2022. Die Mannschaft von Head Coach Jordan Neuman nimmt langsam Formen an. Sie lässt viel Konstanz zum Vorjahresteam erkennen, beinhaltet aber auch einige neue Gesichter, zwei davon im Trainerteam.

„Wir können auf eine solide Grundlage aus der Saison 2021 aufbauen“, sagt Halls Headcoach Jordan Neuman mit Blick auf den Haller GFL-Kader 2022. „Obwohl das Recruiting in Europa heute so wettbewerbsintensiv ist, wie ich es in meinen 17 Jahren hier noch nicht erlebt habe, konnten wir uns durchkämpfen und die große Mehrheit unsers Teams zusammenhalten sowie einige Schlüsselspieler hinzufügen. Die Qualität unseres Coaching-Staffs, der Spirit unseres Programms und die Verlässlichkeit unserer Organisation spielen eine große Rolle.“

Bei den Neuzugängen auf dem Spielfeld gibt es drei Monate vor Saisonstart noch einige wenige Bewegungen. Bereits heute ist klar, dass es bei den Trainern nur einen Abgang geben wird: Der frühere Unicorns- und Nationalmannschafts-Linebacker Simon Brenner beendet seine Tätigkeit an der Seitenlinie der Unicorns und gibt die Verantwortung für die Outside Linebacker an Primo Lursini ab. Lursini gehört seit 2018 zum Haller Coaching-Staff und hat zuletzt die Safeties der Unicorns betreut.

Neu ins Trainerteam kommen Patrick „Paddi“ Staudacher und Gerhard „Gerry“ Jäger, die beide ihre aktiven Karrieren nach der Saison 2021 beendet haben. Jäger wurde mit der deutschen Nationalmannschaft 2014 Europameister. axe