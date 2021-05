Unterstützung aufgestockt

Um Sportvereinen in der Corona-Pandemie beizustehen, stockt die baden-württembergische Landesregierung ihre finanzielle Hilfe um sechs Millionen Euro auf. Damit stellt das Land nun insgesamt etwa 25 Millionen Euro als Soforthilfe für den Sport im Südwesten bereit, wie die Landesregierung.

Bereits im vergangenen Jahr war das Sonderprogramm „Soforthilfe Sport“ von der Landesregierung bis zum 30. Juni 2021 verlängert worden. In mehreren Schritten waren die Soforthilfen für den Sport auf zunächst etwa 19 Millionen Euro angestiegen.

„Da die Mittel für das Programm aber bereits fast vollständig ausgeschöpft sind, hat die Landesregierung entschieden, das Soforthilfeprogramm um weitere sechs Millionen Euro aufzustocken“, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Damit wolle das Land ein wichtiges Zeichen für den Sport in Baden-Württemberg senden und dessen Bedeutung unterstreichen, teilte Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU) in Stuttgart mit.

Der Landessportverband Baden-Württemberg zeigt sich erfreut über die erneute Einhaltung der Zusage, den Sport nicht im Stich zu lassen. Durch die Erhöhung der Soforthilfe Sport um Millionen Euro können die weiteren unverschuldeten Liquiditätsengpässe der Vereine ausgeglichen werden. „Ich bin sehr zufrieden über das erneute Nachlegen der Landesregierung und die damit verbundene Einhaltung der Zusage, den Sport nicht im Regen stehen zu lassen“, resümiert Präsidentin Elvira Menzer-Haasis. Es sei das erwartete Zeichen an den organisierten Sport im Land, seinen Wert für die Gesellschaft nicht zu unterschätzen. „Unser Ansinnen muss jetzt sein, den Fokus auf eine Rückkehr in den Sport in der Breite zu legen. Mit den gegebenen Rahmenbedingungen ist das jetzt das elementare Ziel“, so die Präsidentin weiter. dpa/lsv

