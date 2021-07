Unicorns zu Gast bei den Cowboys

Die Schwäbisch Hall Unicorns treten am heutigen Samstag, 24. Juli, um 16 Uhr im Dantestadion in München bei Munich Cowboys an. Das Team aus Bayern ist mit drei Siegen und zwei sehr knappen Niederlagen stark in die Saison gestartet.

Für einen Akteur in den Reihen der Gastgeber wird dieses Bundesliga-Spiel das Abschiedsspiel in Deutschland: Münchens Head Coach Garren Holley verlässt die Cowboys, um zum 1. August seinen Dienst an der Carroll University in Waukesha, Wisconsin anzutreten. Das Division-3-College hat Holley als Assistant Coach für die Defensive Line und als Special Teams Coordinator sowie Recruiting Coordinator verpflichtet.

Erst zwei Mal mussten die Münchner in diesem Jahr bislang als Verlierer vom Platz gehen – und das beide Male mit denkbar knappen Ergebnissen: Mit 26:27 verlor man in Ravensburg hauchdünn und beim 17:20 in Kempten fehlte auch nicht viel zu einem Sieg.

„Den Münchnern fehlen nur wenige Spielzüge für eine bis hier hin perfekte Saison“, weiß auch Halls Head Coach Jordan Neuman. „Die Cowboys sind stark besetzt und besonders Quarterback Justin Sottilare ist immer brandgefährlich.“ Der Münchner Spielmacher ist sehr variabel und verteilt die Bälle im Passspiel auf viele verschiedene Spieler. Mit Brandon Watkins hat die Cowboys-Offense außerdem einen sehr starken Runningback, der ihrem Laufspiel 2021 seinen Stempel aufdrückt.

München wird auf eine Haller Offense treffen, in der einige neue Namen eine Rolle in der Starting-Aufstellung spielen werden, denn die Unicorns werden dieses Mal ganz ohne Amerikaner auskommen müssen. Hintergrund ist zum Einen der Ausfall von Runningback John Santiago, der wegen einer Handverletzung weiterhin pausieren muss. Zum Anderen musste Receiver Tyler Rutenbeck aus privaten Gründen für drei Wochen in die USA reisen. Hinzu kommt noch, dass sich die beiden Offense-Liner Alessandro Vergani und Francesco Fanti am Wochenende im Trainingscamp der italienischen Nationalmannschaft befinden.

„Das wird keine leichte Aufgabe, diese Spieler am Samstag adäquat zu ersetzen“, sagt Jordan Neuman. „Wir haben aber einen tiefen Kader und deshalb bin ich zuversichtlich.“ axst