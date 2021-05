Unicorns-Start im freien Fernsehen

Die Schwäbisch Hall Unicorns und die Ravensburg Razorbacks bestreiten das offizielle GFL-Saisoneröffnungsspiel 2021. Am Freitag, 4. Juni, um 18.45 Uhr ist dazu Kickoff im „Optima“-Sportpark. Sport1 überträgt die Auftaktpartie zur GFL-Saison ab 18.30 Uhr live im Free-TV. Zuschauer wird es im Stadion keine geben dürfen.

Die Ehre, dieses Spiel zu bestreiten, haben die Schwäbisch Hall Unicorns und die GFL-Aufsteiger Ravensburg Razorbacks. „Ravensburg und wir wurden von der Liga gefragt, ob wir uns ein Friday-Nights-Game vorstellen und organisatorisch bewältigen können“, sagt der Unicorns-Vorsitzende Jürgen Gehrke. „Wir konnten und wir sind stolz, dass wir für dieses besondere Spiel der Gastgeber sein dürfen!“

Jörg Dressler, der im GFL-Ligavorstand für den Spielplan verantwortlich ist, erklärt: „Die Herausforderung war, dafür bezüglich Stadion und Reisezeiten passende Spielpaarungen zu finden. Umso mehr hat uns die frühzeitige Bereitschaft der Razorbacks und der Unicorns gefreut, für den Saisonauftakt alles zu geben. Nun dürfen wir uns auf einen spannenden Saisonstart der GFL zur Primetime im Free TV freuen!“

Gleich wieder an einem Freitag

Nicht nur die Auftaktpartie sondern der gesamte GFL-Spielplan der TSG-Footballer wurde inzwischen fixiert. Gleich bei ihrem zweiten Auftritt in diesem Jahr müssen die Unicorns erneut freitagabends ran: Am 18. Juni spielt man um 20 Uhr im frisch renovierten Saarbrücker Ludwigsparkstadion gegen die dort beheimateten Saarland Hurricanes.

Am 3. Juli folgt das Lokalderby gegen die Stuttgart Scorpions im „Optima“-Sportpark bevor es am 24. Juli zu den Munich Cowboys geht. Den Abschluss der Punktspielrunde bildet am 4. September das Rückspiel bei den Stuttgart Scorpions.

Die Unicorns planen das Heimspiel am 4. Juni ohne Zuschauer im Stadion. „Aus organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen planen wir grundsätzlich dann wieder mit Zuschauern, wenn wir mindestens 500 Leute ins Stadion lassen dürfen“, sagt Jürgen Gehrke. „Wir beobachten aber die weiteren Entwicklungen und auch die Möglichkeiten für geimpfte, genesene und getestete Personen im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen genau.“ Derzeit hat man die Hoffnung, dass ab Juli Zuschauer zumindest in einem begrenzten Maß wieder erlaubt sein werden.

Dauerkarten werden die Schwäbisch Hall Unicorns vor dem Hintergrund der unsicheren Lage für die Saison 2021 auf jeden Fall keine anbieten. „Wir wissen alle noch nicht, ob beziehungsweise ab wann und wie viele Zuschauer wir in diesem Jahr ins Stadion lassen dürfen. Der Verkauf einer Saisonkarte mit fixem Preis wäre somit eine Mogelpackung“, begründet Jürgen Gehrke diese Entscheidung. axe

