Unicorns sehr solide

Ravensburg Razorbacks – Schwäbisch Hall Unicorns 12:49

(0:14, 6:21, 6:7, 0:7)

Die Punkte für Hall erzielten: Moritz Böhringer (18), Tim Stadelmayr (7), Aurieus Minton (6), John Santiago (6), Alexander Haupert (6), Sebastian Kurrer (6).

Mit einer soliden Leistung überzeugten die Schwäbisch Hall Unicorns im Lindenhofstadion in Weingarten bei Ravensburg. Gegen die gastgebenden Ravensburg Razorbacks verbuchten sie einen verdienten 49:12-Erfolg und bleiben weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze in der Süd-Gruppe der Bundesliga (GFL).

Überraschend hatten die Schwäbisch Hall Unicorns doch weniger Ausfälle zu beklagen, als sie zunächst befürchtet hatten. Wegen einiger Corona-Infektionen im Nationalteam der Franzosen musste deren EM-Halbfinale gegen Italien abgesagt werden. Das ermöglichte es den Haller Italienern Cody Pastorino, Nick Alfieri und Alessandro Vergani anders wie geplant noch rechtzeitig zum Spiel ihrer Unicorns in Weingarten zu sein.

Ebenfalls im Haller Aufgebot stand Runningback John Santiago, dessen Einsatz bis kurz vor dem Spiel noch fraglich war. Nach mehrwöchiger Pause wegen einer Handverletzung konnte er gegen die Razorbacks wieder auflaufen. Mit einigen raumgreifenden Läufen sowie einem sehenswerten Touchdown zeigte prompt eine starke Leistung.

Rund 200 Haller Fans waren nach Weingarten gefahren – und sie sahen von Beginn an eine flüssig und abwechslungsreich spielende Unicorns-Offense. Zunächst waren es vor allem kurze Pässe, mit denen sich die Haller über das Feld arbeiteten. Später streute Head Coach Jordan Neuman neben Läufen auch ein paar lange Pässe ein.

Moritz Böhringer war es, der das erste und vor allem zweite Viertel prägte. Kurz nachdem John Santiago mit einem starken 57-Yard-Lauf zum 21:0 beeindruckte, wurde Böhringer mit einem Seitwärtspass von Haupert bedient. Böhringer nutze die Situation für einen Lauf über 65 Yards zum 28:0, bei dem er mehrere Razorbacks-Verteidiger aussteigen ließ. Böhringer hatte aber noch vor der Pause ein Kabinettstückchen parat. Mit auslaufender Uhr warf Haupert den Ball über 54 Yards in „Hail-Mary“-Manier an die Ravensburger 1-Yard-Linie. Dort sprang Böhringer in einer sechsköpfigen Spielertraube am höchsten, angelte sich das Ei und fiel zum 35:6-Halbzeitstand in die Ravensburger Endzone. In der zweiten Hälfte schickte Halls Headcoach Jordan Neuman einige Backup-Spieler aufs Feld.

Mit dem Erfolg in Ravensburg bleiben die TSG-Footballer weiterhin ungeschlagene Tabellenführer. Am kommenden Samstag empfangen sie die Allgäu Comets aus Kempten. axst