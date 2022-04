Unicorns mit starker Leistung

Die weite Reise der Schwäbisch Hall Unicorns zu den Roosters nach Helsinki hat sich gelohnt: Die Haller besiegten die finnischen Rekordmeister klar mit 46:0. Das Freundschaftsspiel im Velodrom in Helsinki, das fast 150 mitgereiste Haller Fans live verfolgten, war der erste und letzte Test der Haller vor Beginn der CEFL- und SharkWater-GFL-Spiele der Saison 2022.

Das an einigen Schlüsselpositionen neu besetzte Team der Unicorns startete dominant in die Partie. Die Haller Defense sorgte dafür, dass sich die Roosters-Offense anfangs mehrfach nach nur drei Versuchen per Befreiungskick vom Ballbesitz trennen musste. Im Gegenzug nutzte die Unicorns-Offense diese Chancen konsequent. Ein Pass von Reilly Hennessey auf Tyler Rutenbeck und ein Lauf des neuen Runningbacks Mikey Alfieri (PAT Tim Stradelmayr) brachten die frühe 13:0-Führung.

Dann sorgte eine verunglückte Ballabgabe der Unicorns bei einem Punt-Versuch kurz vor dem ersten Seitenwechsel an der Haller 30-Yard-Linie für einen finnischen Ballbesitz. Doch auch diese Chance wurde wenig später von den TSGlern an deren 3-Yard-Linie durch einen vor der Endzone gestoppten vierten Versuch der Roosters vereitelt.

Auch wenn die Finnen ab dem zweiten Viertel besser ins Spiel kamen und sich die Partie ausgeglichener gestaltete, waren es die Unicorns, die den Ton angaben und dies mit einem Alfieri-Lauf zum 19:0 auch auf der Anzeigentafel dokumentierten.

Nach der Halbzeitpause gelang den Hallern ein Bilderbuchstart in die zweite Hälfte: Im ersten Spielzug fand Hennessey mit einem Pass über 66 Yards Tyler Rutenbeck, der auf 26:0 (PAT Stadelmayr) erhöhte. Noch vor Beginn des letzten Viertels baute Tim Stadelmayr die Führung per 24-Yard-Fieldgoal auf 29:0 aus.

Im letzten Spielabschnitt konnten sich Giuseppe Della Vecchia und Raphael Gardoni mit jeweils einem abgefangenen Pass besonders gut in Szene setzen. Zum Start ins letzte Viertel bediente aber zunächst Reilly Hennessey Joshua Haas über 29 Yards zum 36:0 (PAT Stadelmayr) und machte danach für Da’Ronte Smith Platz auf der Spielmacher-Position. Ein 40-Yard-Pass von Smith auf Leonell Fritzen (PAT Stadelmayr) sowie ein 32-Yard-Fieldgoal von Stadelmayr stellten den 46:0-Endstand her.

„Wir haben in der Defense eine starke Teamleistung gezeigt“, so Jordan Neuman, der sich von der Leistung seiner Offense Line besonders beeindruckt zeigte.

Die Punkte für Hall erzielten: Tyler Rutenbeck (12), Tim Stadelmayr (10), Mikey Alfieri (12), Joshua Haas (6) und Leonell Fritzen (6).