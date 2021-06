Die American Footballer der Schwäbisch Hall Unicorns feiern am Sonntag, 13. Juni, eine Premiere: Erstmals treten sie zu einem Spiel in der Central European Football League (CEFL) an. Sie sind zu Gast bei den Calanda Broncos im Stadion an der Ringstraße in Chur (Schweiz).

Beide Mannschaften sind durch coronabedingte Absagen ihrer jeweiligen Gegner ohne vorherige Qualifikationsspiele in

...