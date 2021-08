Unicorns gefordert

Die Schwäbisch Hall Unicorns bestreiten am Sonntag, 8. August, um 15 Uhr im Lindenhofstadion in Weingarten ihr nächstes Punktspiel. Sie sind zu in der Bundesliga zu Gast bei den Aufsteigern Ravensburg Razorbacks.

Bei ihrem GFL-Debüt mussten die Ravensburger im Hinspiel gegen die Schwäbisch Hall Unicorns noch eine klare 14:58-Niederlage einstecken. Danach zeigte die Formkurve der Razorbacks aber klar nach oben und dabei machten sie es bei jedem Auftritt spannend. Keines der nachfolgenden fünf Spiele ging mit mehr als acht Punkten Unterschied aus. Drei davon konnte man auch für sich entscheiden und so stehen die Razorbacks nun mit einem ausgeglichenen Punktekonto auf dem fünften Platz in der Gesamttabelle der GFL Süd. Ein Playoff-Platz ist für den Aufsteiger also durchaus in greifbarer Nähe.

Auch Halls Head Coach Jordan Neuman sieht bei den Ravensburgern eine starke Entwicklung: „Sie haben sich in der GFL2 nicht nur den Aufstieg verdient, sie sind auch auf GFL-Niveu angekommen.“

Die Unicorns müssen am Sonntag weiterhin ohne ihre Bestbesetzung auskommen. Wie schon an den beiden vergangenen Wochenenden werden sie auf einige Stammspieler verzichten müssen. Zwar wird Quarterback Alexander Haupert wieder im Team sein, auf Tyler Rutenbeck und einen großen Teil der Runningback-Riege muss man aber leider weiter verzichten. Ob John Santiago wieder einsatzfähig ist, wird sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. Außerdem kommt nun noch hinzu, dass gleich fünf Unicorns am Samstag in das EM-Halbfinale zwischen Italien und Österreich eingebunden sind und den Unicorns somit am Sonntag nicht zur Verfügung stehen werden. Alessandro Vergani, Fancesco Fanti, Nick Alfieri und Cody Pastorino vertreten Italien und werden Yannick Mayer im Team der Österreicher gegenüber stehen.

„Es wird so sein, wie gegen München und Frankfurt“, sagt Jordan Neuman. „Viele Backups werden die Lücken füllen müssen. Es ist gut, dass wir darin nun schon Übung haben, denn am Sonntag wird uns ein hochmotiviertes Team begegnen, das deutlich stärker sein wird als das, gegen das wir beim Saisonstart angetreten sind.“ axst