Ungleiche Vorzeichen

Die American Foorballer der Schwäbisch Hall Unicorns treten am morgigen Samstag, 31. Juli, um 17 Uhr im Optima-Sportpark gegen die Frankfurt Universe an. in dieser Partie trifft der noch ungeschlagene Tabellenführer der GFL Süd auf das aktuelle Tabellenschlusslicht. Die Fronten sind also klar abgesteckt.

Bei einem Aufeinandertreffen zwischen den Unicorns und der Universe ging es in den letzten Jahren nicht nur um zwei Punkte aus einem Pflichtspiel, sondern immer auch um mindestens eine Vorentscheidung im Kampf um den Titel des Südmeisters. Nach jeweils vier absolvierten Punktspielen steht diese Frage in diesem Jahr nicht im Raum, denn dafür sind die Ausgangslagen beider Teams vor dem Aufeinandertreffen am Samstag zu unterschiedlich: Hall führt die Tabelle der GFL-Süd-Gruppe ungeschlagen an, während Frankfurt noch auf die ersten Pluspunkte wartet.

Als direkte Folge der Gründung des rein kommerziellen Liga-Projekts European League of Football (ELoF) standen die Frankfurter vor der Saison 2021 mit ihrer Mannschaft quasi vor einem Neuanfang. Man startete mit vielen Neuzugängen und Spielern aus der eigenen Jugend in die Runde. Trotz der Niederlagen hat sich das Team von Woche zu Woche gesteigert. Über zwei spielfreie Wochenenden hinweg hatten sie jetzt Gelegenheit, weitere Korrekturen für die Rückrunde in Angriff zu nehmen. Allerdings verkündete man nun die Trennung von Head Coach Mele Mosqueda.

Eine Verstärkung für die Frankfurter stellt der nachverpflichtete Quarterback Glen Cuilette dar, der bislang nur ein Spiel für die Hessen absolviert hat. Die Unicorns kennen den Amerikaner aus der Saison 2019 als er mit den Dresden Monarchs zum Halbfinale im OPTIMA Sportpark antrat. Halls Head Coach Jordan Neuman macht bei den Gästen noch weitere Stärken aus: „Brandon Butler ist ein gefährlicher Receiver und Frankfurt hat eine sehr solide Defense Line. Mit Marius Markert verfügen sie über einen starken Linebacker.“

Mit ihm und seinen Defense-Kollegen wird es eine am Samstag weiterhin geschwächte Haller Offense zu tun bekommen. Wie schon beim Auswärtsspiel in München letzte Woche, müssen die TGSler auch gegen Frankfurt auf einige Leistungsträger im Angriff verzichten. Hinzu kommt am Samstag der beruflich bedingte Ausfall von Spielmacher Alexander Haupert. Er wird von seinem Backup Ian Gehrke vertreten, der sein erstes Spiel als Starting Quarterback der Unicorns bestreiten wird. axst