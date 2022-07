Ungeschlagen zum Titel

Die Herren 50 (4er Mannschaft) des TC Altheim holten sich den Gruppensieg in der 2. Bezirksklasse, Gruppe 83. 10:0 Punkten und eindrucksvollen Matchbilanz von 38:5 sind die Bilanz des „Kleeblatts“ um Teamchef Franz Wojdowski. Siege hab es gegen die Teams aus Ittlingen (4:2), Mosbach, Kirchhardt und Mainperle Wertheim (jeweils 5:1) und Osterburken (6:0). Mit Gerhard Horn und Jochen Knühl behielten zwei Spieler in den Einzeln eine weisse Weste, wobei Gerhard Horn auch in den Doppeln immer der Sieger blieb. Im kommenden Spieljahr wird das Team bei den Herren 55 auf Punktejagd gehen. Bild: Daniela Kappes

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1