Eine riesige Überraschung gelang Anna-Lena Höcherl von der Judo-Abteilung des TSV Tauberbischofsheim bei den Süddeutschen Einzelmeisterschaften der Frauen in Nürtingen. Gleich in ihrem ersten Jahr in dieser Altersklasse erreichte sie nämlich auf Anhieb Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften.

Bei den Süddeutschen Meisterschaften, durchgeführt durch den Deutschen Judo-Bund,

...