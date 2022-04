„Und dann noch Gold geholt – cool“

Der spielstarke junge Tischtennisakteur Jannis Würzberger (FC Külsheim) wurde am Wochenende im Team von Baden-Württemberg Gewinner des Deutschlandpokals der besten U12-Teams aus den Landesverbänden des Deutscher Tischtennis-Bundes.

Vor zwei Wochen bereits trat Jannis in einem „Team BaWü“ mit Spielern der Jahrgänge 2010 und jünger im hessischen Bad Homburg bei der „DTTB-Sichtung Mannschaft“ an. Alle Landesverbände des DTTB waren dabei vertreten. Jannis spielte in einer repräsentativen Auswahl gleichaltriger Tischtennisspieler des Landes Baden-Württemberg. In der Vorrunde blieb das Team gegen Schleswig-Holstein und Sachsen erfolgreich, siegte im Viertelfinale gegen Sachsen-Anhalt mit 4:1, im Halbfinale gegen Hessen ebenso mit 4:1 und verlor im Endspiel der DTTB-Sichtung Mannschaft denkbar knapp gegen das Team aus Bayern mit 2:3. Der Külsheimer Spieler hatte dabei insgesamt drei Siege errungen und drei Niederlagen quittieren müssen.

Am Samstag und am Sonntag agierte Jannis Würzberger beim Deutschland-Pokal der Jahrgänge 2009 und jünger bei der U13-Premiere des Wettbewerbs in Ingolstadt. Seine Teamkollegen waren Jonathan Gaiser (TV Öschelbronn), Tien Nghia Phong (SG Heidelberg-Neuenheim) und Noah Ziegelmeier (TTC Renchen), betreut wurde das Quartett von Landestrainerin Shen Zhujun. Jannis kam jeweils im Einzel zum Einsatz.

In den Gruppenspielen wurden nicht nur die Teams aus Sachsen-Anhalt und Brandenburg distanziert, sondern auch das stets hoch einzuschätzende Team aus Bayern. Im Viertelfinale gelang ein 4:0 gegen die Spieler aus Sachsen, im Halbfinale ein 4:1 gegen jene aus Hessen. Im Finale wartete Turnierfavorit Niedersachsen. In einer ganz engen Kiste, bei der gleich vier der sechs Partien im Entscheidungssatz abgeschlossen wurden, gewann das „Team Ba-Wü“ mit 4:2. Der Jubel war groß, auch in Külsheim, wo man wie anderswo auch den Turnierverlauf per Livestream verfolgte.

Jannis selbst erzielte gegen starke Gegner eine 2:4-Bilanz. Drei der Niederlagen resultierten gegen Spieler, die alle über 200 Punkte höher als er selbst gerankt sind, mit QTTR-Werten von über 1700.

Gegen zwei von den Dreien hat Jannis in fünf Sätzen verloren. Solche Jungs stehen jeder Bezirksliga-Herrenmannschaft sehr gut zu Gesicht. Der Külsheimer fasst seine Eindrücke so zusammen: „Das Wochenende war total klasse und hat mit dem ganzen Team richtig viel Spaß gemacht. Und dann auch noch Gold geholt – cool.“

Am Wochenende startete auch Lucia Behringer, 15-jähriges Mitglied des FC Külsheim, im Damenteam der SU Neckarsulm II in der Oberliga Baden-Württemberg Tischtennis spielend und im Trainerstab der Tischtennis-Fördergruppe des FC Külsheim aktiv, beim Deutschlandpokal. Die U15-Teams trafen sich in Weinheim. Lucias Crew überstand die Gruppenspiele souverän und unterlag im Viertelfinale der Vertretung aus Niedersachsen mit 2:4.

Lucias „Team Ba-Wü“ erkämpfte sich mit zwei weiteren Mannschaftserfolgen schließlich Rang fünf des Turniers, wobei Lucia beim abschließenden 4:3 gegen den Westdeutschen Tischtennis-Verband den entscheidenden Sieg verbuchte und ihre persönliche Bilanz auf 5:2 Siege schraubte. hpw