Umkämpftes Derby geht an Ulm

ratiopharm Ulm – Hakro Merlins Crailsheim 91:80

Der neunte Spieltag der Basketball Bundesliga stand auf dem Programm der Hakro Merlins Crailsheim. Vor rund 150 lautstarken Fans wollten die Zauberer den zweiten Auswärtssieg der diesjährigen Saison einfahren. Gastgeber war Tabellen und geografischer Nachbar ratiopharm Ulm, die nach einem durchwachsenen Saisonstart in letzter Zeit besser in die Spur fanden. Es war über 40 Minuten erwartet umkämpfte Derby. Die Merlins drehten den knappen Halbzeitrückstand im dritten Viertel, doch die letzten zehn Minuten gingen deutlich an die Hausherren, so dass sich die Hohenloher mit 91:80 geschlagen geben mussten. Topscorer auf ihrer Seite war Forward Jaren Lewis mit 21 Zählern.

Maurice Stuckey fehlte

Den Merlins stand nahezu der komplette Kader zur Verfügung, Maurice Stuckey fehlte jedoch mit einem grippalen Infekt. Sein Platz in der Startformation übernahm Bruno Vrcic, der gemeinsam mit Edon Maxhuni, Myles Stephens, Jaren Lewis und Asbjørn Midtgaard die erste Fünf bildete. Die ersten Akzente setzte die Crailsheimer Defense, Center Midtgaard blockte Nationalspieler Jallow. Offensiv brachte sich Maxhuni als Erstes auf die Anzeigetafel. Doch dann sorgte der Ulmer Point Guard dos Santos für Furore, er erzielte elf der ersten fünfzehn Heimpunkte und brachte seine Farben wieder in Führung. Mit 19:19 endete ein kurzweiliges erstes Viertel.

Zu Beginn der zweiten zehn Minuten wechselte die Führung nahezu in jedem Angriff. Nun starteten die Merlins ihren Lauf. Angeführt von Livingston II brachten die Gäste einen 11:0-Lauf aufs Parkett und erspielten sich ihrerseits einen Vorsprung erspielen. Dieser wurde durch zwei dos Santos-Dreier unterbrochen, der Brasilianer stand schon zur Halbzeit bei 19 Punkten. Mit 44:39 ging es dann für beide Mannschaften in die Kabinen.

Aus diesen heraus zeigte sich Jaren Lewis besonders aggressiv, mit sechs schnellen Zählern glich er die Partie wieder aus. Es war das erhofft spannende und umkämpfte Derby. Die Merlins waren nun richtig in Fahrt. Die Defense stand gut, offensiv fanden sie die richtige Mischung aus aggressivem Drive zum Korb und hochprozentigen Würfen von außen. Die Gäste gewannen das Viertel mit 24:16 und gingen mit einem Drei-Punkte-Vorsprung in die finalen Spielminuten. 31:17 gewann Ulm das Schlussviertel und legte so den späten Grundstein für den 91:80-Erfolg.

Stimme zum Spiel

Sebastian Gleim, Trainer der Crailsheimer Merlins: „Gratulation an ratiopharm ulm zum am Ende verdienten Heimsieg. Ich denke, wir haben ein starkes Spiel geliefert, aber kein sehr sehr starkes, was wir brauchen, um hier zu gewinnen. Wir haben gute Entscheidungen in der Halbzeit getroffen und gut justiert und das Spiel übernommen. Dann haben wir individuell Plays gegen Klepeisz abgegeben, und dann in der Pick and Roll Defense, anders als in der ersten Halbzeit, Probleme mit den Rollern zum Korb gehabt. Offensiv sind einfach 12 Assists für uns zu wenig. Wir müssen da den Ball besser bewegen und noch besser zusammenspielen und nach vorne schauen und besser werden.“