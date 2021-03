Wie groß ist der Notstand in Vereinen und Betrieben mit Schulpferden? Diese Frage und etliche mehr stellte die Deutsche Reiterliche Vereinigung Reitschulen, Betrieben und Vereinen in einer anonymisierten Kurz-Umfrage.

AdUnit urban-intext1

Miriam Abel, die Geschäftsführerin des Pferdesportverbandes Baden-Württemberg, hat das Ergebnis der Umfrage für Baden-Württemberg untersucht. 398 Teilnehmer aus dem Pferdesportverband Baden-Württemberg haben an der Umfrage teilgenommen. (176 Vereine, 187 Pferdebetriebe/Reitschulen und 35 Pferdebetriebe/landwirtschaftliche Betriebe) haben die Fragen der FN beantwortet. Davon sind im Pferdesportverband Baden-Württemberg 321 (165 Vereine, 128 Reitschulen, 28 landwirtschaftliche Betriebe organisiert. Im Verbandsgebiet gibt es 3345 Schul- und Voltigierpferde. Davon stehen 1116 in Vereinen, 1902 in Reitschulen und 313 auf landwirtschaftlichen Betrieben.

Die Hilfsprogramme der Regierungen waren 321 Teilnehmern bekannt, 77 kannten diese nicht. Unterstützung beantragt haben insgesamt 190 Teilnehmer, davon 83 Vereine, 95 Reitschulen, 12 landwirtschaftliche Betriebe. 208 stellten bisher keinen Antrag; das sind 93 Vereine, 92 Reitschulen und 23 landwirtschaftliche Betriebe. Bisher gab es bewilligte Unterstützung für insgesamt 105 Antragsteller. Darunter sind 50 Vereine, 51 Reitschulen und 4 landwirtschaftliche Betriebe.

Ein sehr wichtige Erkenntnis brachte die Frage: „Ist das Schulpferde- und/oder Voltigierpferdeangebot akut in seiner Existenz gefährdet?“ 93 Teilnehmer der Umfrage beantworteten dies mit „Ja“, bezogen auf den Schulpferdebetrieb. Das heißt: 35 Vereine sehen diesen Zweig in seiner Existenz gefährdet, 50 Reitschulen erklärten ihre Existenz für bedroht, ebenso acht landwirtschaftliche Betriebe. Dem gegenüber sehen 94 Teilnehmer der Umfrage aus dem Lande ihren gesamten Verein bzw. Betrieb als gefährdet an: 31 Vereine, 50 Reitschulen und 13 landwirtschaftliche Betriebe. 19 Teilnehmer sahen keine Existenznot und gaben an, dass der „wirtschaftliche Schaden vom Verein/Betrieb wahrscheinlich gut zu überstehen sei (11 Vereine, 6 Reitschulen, 2 landwirtschaftliche Betriebe). Weitere 189 Umfrageteilnehmer gaben an, derzeit keine Existenzgefahr zu sehen. Die Situation wird aber als schwierig beschrieben, jedoch nicht als existenzgefährdend von 97 Vereinen, 80 Reitschulen und 12 landwirtschaftlichen Betrieben.

AdUnit urban-intext2

Eine weitere Frage lautete: „Sofern die Situation bereits existenzbedrohend ist: Bitte geben Sie eine Einschätzung ab.“ 103 Vereine und Betriebe gaben an, nur noch weniger als drei 3 Monate zu überstehen. 26 Vereine und Betriebe in Baden-Württemberg schätzen ihre Existenz sogar auf weniger als vier Wochen ein. 37 gaben an, nur noch weniger als 6 Monate zu überstehen:

Eine weitere schwerwiegende Frage lautete: „Sind die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie so gra-vierend, dass die Schul-/Voltigierpferde abgegeben werden müssen? Erschreckend hoch ist die Zahl der Vereine und Betriebe, die dieses Damoklesschwert über sich schweben sehen: 133 Teilnehmer der Umfrage sagten, Schul- und/oder Voltigierpferde verkaufen zu müssen (41 Vereine, 79 Reitschulen, 13 landwirtschaftliche Betriebe). Hoffnungsvoll erscheint die Tatsache, dass 258 einen Verkauf ihrer Pferde verneinten.

718 Pferde und Ponys verkauft

AdUnit urban-intext3

Die Reiterliche Vereinigung fragte auch nach der Anzahl der bisher abgeschafften Schul- und/oder Voltigierpferde. Das Ergebnis: 718 Tiere mussten von Baden-Württemberger Vereinen und Betrieben bereits veräußert werden. Das heißt konkret: 95 Pferde/Ponys in Vereinen, 443 in Reitschulen und 180 in landwirtschaftlichen Betrieb wurden bereits verkauft oder abgegeben.

AdUnit urban-intext4

Insgesamt bewertet die Deutsche Reiterliche Vereinigung das Ergebnis ihrer deutschlandweiten Kurz-Umfrage als äußerst besorgniserregend. psv