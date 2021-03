Die neue Corona-Verordnung für Baden-Württemberg soll vor allem Kindern, aber auch Erwachsenen, einen kleinen Schritt in Richtung normalem Sporttreiben ermöglichen. Elvira Menzer-Haasis, die Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg ist erfreut über dieses „überfällige Signal an alle Sportler im Lande“.

Vor allem für Kinder sei dieser erste Öffnungsschritt für den Sport in Baden-Württemberg ein lang ersehntes Zeichen. Bis zu 20 Kinder dürfen, wenn es die Inzidenz im jeweiligen Landkreis zulässt, wieder gemeinsam Sport im Freien machen. Elvira Menzer-Haasis: „Nach Monaten ohne Perspektive für den Freizeit- und Breitensport in Baden-Württemberg ist dieser erste Öffnungsschritt ein überfälliges Signal an alle Sportler im Lande. Im Namen des Landessportverbands Baden-Württemberg begrüße ich diesen sehr. Dass nun vor allem Kindern wieder die Möglichkeit zu Sport und Bewegung in der Gruppe gegeben wird, ist besonders erfreulich.“

Doch weiterhin sei aufgrund von erneut steigenden Inzidenzen Vorsicht angesagt: „Lassen Sie uns diesen ersten Schritt mit großer Sorgfalt gehen, sodass auch der nächste Schritt bald möglich wird“, so Menzer-Haasis weiter. lsv