U18 mit überraschendem Titel

Nach einer langen Corona-bedingten Wettkampfpause hieß die Devise der U18 des TC RW Bad Mergentheim, gutes Wettkampftennis zeigen und Spaß haben. Schon am ersten Spieltag zeigte die Mannschaft um Trainer Michael Haller in Künzelsau, was in ihr steckt. Dank eines Satzes Vorsprung gewann man mit 3:3. Im Heimspiel gegen Markelsheim war es sogar noch enger. Hier stand es ebenfalls 3:3 und der Vorsprung betrug gerade einmal vier Spiele. Nach zwei 4:2-Siegen in Kupferzell und zu Hause gegen Ingelfingen war die Meisterschaft perfekt. Das Bild zeigt von links: Joshua Kuttruff, Levi Kiesling, Yannik Leber, Johannes Götz und Trainer Michael Haller. Auf dem Bild fehlen Eric Kalipp, Leon Bastron und Julian Felk. Bild: Schultz-Henninger

