U14 des TVN gewinnt Beach-Liga

In der Quattro-Beach-Liga war der TV Niederstetten mit zwei Teams am Start. Leider wurde in dieser Altersklasse nur noch eine weitere Mannschaft gemeldet. Im ersten Spiel standen sich die erste Mannschaft des TV Niederstetten und die Spvgg Möckmühl gegenüber. Hier überzeugten die Mädchen aus Niederstetten durch sichere Aufschläge und gezieltes Angriffsspiel, so dass alle drei gespielten Sätze deutlich an den TVN gingen. Im zweiten Spiel standen sich dann die beiden Niederstetter Mannschaften gegenüber. Alle drei Sätze gingen denkbar knapp an TV Niederstetten I. Anschließend wartet auf den TV Niederstetten II noch die Spvgg Möckmühl als Gegner. Die Mädchen der zweiten Mannschaft hatten mit den langen und sicheren Aufschlägen der Gegnerinnen arg zu kämpfen und konnten deshalb im Angriff nicht die geplante Taktik umsetzen. Dank guter eigener Aufschlägewurden aber dennoch die ersten beiden Sätze gewonnen werden. Der letzte Satz ging dann aber an Möckmühl. Mit diesem 2:1-Sieg belegte die Mannschaft TV Niederstetten II den zweiten Platz. Für den TV Niederstetten spielten Jara Röser, Christina Schmidt, Celine Bauer, Nia Röser, Stella Endres, Ida Dod, Hilla Waldmann, Pauline Hobmaier, und Nora Haag. vh

