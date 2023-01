U12 qualifiziert sich für die „Württembergischen“

Die U12-Volleyballerinnen des TV Niederstetten sicherten sich die Vizemeisterschaft im Bezirk Nord. Damit darf das Team an den Württembergischen Meisterschaften Anfang Februar teilnehmen.

Die Mannschaft spielte sehr konzentriert und gewann so die beiden Spiele gegen Backnang II und Möckmühl. Im Spiel gegen den sehr starken späteren Bezirksmeister Backnang I reichte es zwar nicht für einen Satzgewinn, in beiden Durchgängen schafften die Mädchen aus dem Vorbachtal aber 20 Punkte, was als sehr großer Erfolg gewertet wurde. Gegen Bietigheim wurde im ersten Vergleich mit 2:0 gewonnen. Obwohl es im Rückspiel eine 1:2-Niederlage gab, reichten diese Ergebnisse am Ende für den zweiten Platz im Bezirk Nord.

Für Niederstten spielten Jule Gärtner, Leonie Borawski, Lena Kreuser, Pia Hämmelmann und Felicia Baudisch.

Noch ein zweites U12-Team des TVN nahm an diesen Titelkämpfen teil und belegte in der Platzierungsrunde den ersten Platz, nachdem die Spiele gegen Untersteinbach, Freudental und Neuhütten jeweils mit 2:0 gewonnen wurden. Für Team II spielten: Josy Gärtner, Lilly Glück, Noemie Zall, Anna Fischer und Sophia Friedrich. vh