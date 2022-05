U 15 aus dem Vorbachtal holt sich den Meistertitel

Früh raus mussten die sechs Spielerinnen des TV Niederstetten am Samstag, um zu den Württembergischen Meisterschaften der U15 nach Bad Waldsee zu fahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Spiel des Tages traf man auf den Zweitplatzierten des Bezirks Süd, den SV Horgenzell. Die Spielerinnen aus dem Vorbachtal begannen dieses Match hochkonzentriert und spielten schnell eine Führung heraus. So wurde der erste Satz rasch gewonnen. Auch im folgenden Durchgang hatten die Horgenzeller nicht viel entgegenzusetzen und somit gewann der TVN das Spiel locker mit 2:0 Sätzen.

Die erfolgreiche Nachwuchsmannschaft aus dem Vorbachtal. © TVN

Im zweiten Vorrundenspiel musste die Mannschaft des TSV Flacht besiegt werden. Starke Angriffsschläge sowie die gute Blockarbeit über beide Sätze hinweg machten es dem Gegner schwer zu punkten und so entschieden die Mädels aus Niederstetten nach teils hart umkämpften Bällen das Spiel mit 2:0 Sätzen für sich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im letzten Spiel der Vorrunde ging es gegen den Bezirksmeister Ost, TSV Birkach. Hier sammelten die TVN-Spielerinnen mit ihren Angriffsschlägen sowie gezielten Lobs wertvolle Punkte, um auf die Siegerstraße zu finden. Beide Sätze wurden verdient gewonnen. Ungeschlagen und ohne Satzverlust zog man ins Halbfinale ein.

Für den Einzug ins Endspiel galt es, den TSV Schmiden zu bezwingen. Schnell ging der TVN in Führung, doch die Gegnerinnen fanden in ihr Spiel zurück und drehten den Punktestand zu ihren Gunsten. Vor allem kurze gezielte Lobs direkt hinter den Block der TVN Spielerinnen brachten ihnen viele Punkte ein. Doch die Abwehr des TVN kämpfte sich zurück und drehte das Spiel wieder zu ihren Gunsten. Beide Sätze wurden gewonnen, so dass das Finale ohne Satzverlust erreicht werden konnte.

Keine Unbekannten

Die Gegnerinnen im Endspiel waren keine Unbekannten: VC Freudental. Bereits in der Bezirksrunde lieferte man sich harte Duelle, die immer wieder knapp vom TVN gewonnen wurden. Allen war klar, dies wird ein hart umkämpftes Spiel um den Titel.

Im ersten Satz punkteten die TVNlerinnen mit ihren schnellen Angriffsschlägen und wohl platzierten Lobs. Sichere Aufschläge kombiniert mit guter Abwehrarbeit brachten den Sieg im ersten Satz. Im zweiten Satz wendete sich das Blatt. Der VC Freudental schlug stark auf und setzte mit gezielten Lobs den TVN unter Druck. Schnell lag das Team aus Niederstetten zurück, holte jedoch immer wieder auf. Am Ende des zweiten Satzes musste man sich dennoch knapp geschlagen geben.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

So musste ein Tie-Break über den Titelgewinn entscheiden. Nun hieß es, alles geben und gewinnen. Jeder Punkt war hart umkämpft und keine der beiden Mannschaften setzte sich ab. Mit einer 8:7-Führung wechselte man die Seite, hatte nun allerdings die gegnerischen Fangesänge im Rücken. Dem hatte die Bank des TVN jedoch lautstark etwas entgegenzusetzen. Spannend ging es weiter auf dem Spielfeld zu. Mutige Angriffsschläge der TVN-Mädels landeten im Aus, trickreiche Lobs wollten nicht gelingen und die Annahme kämpfte mit den harten Aufschlägen des Gegners. So erkämpfte sich Freudental der ersten beiden Matchbälle gegen den TVN. Dank starker Annahme, hervorragender Abwehrarbeit und ungebrochenem Siegeswillen wurde diese Matchbälle erfolgreich abgewehrt. Dann spielten sich die TVN-Mädels die Chance auf den Sieg heraus. Ein letzter starker Angriff und dann hieß es 2:1-Sieg für den TV Niederstetten mit 17:15 im Tie-Break.

Mit Freudentränen und lautem Jubelgeschrei wurde der Turniersieg dann endlich gefeiert. Den Pokal und Titel Württembergischer Meister U15 Midi haben wohlverdient Ida Dod, Stella Endres, Nora Haag, Pauline Hobmeier, Hannah Mehring und Christina Schmid mit ins Vorbachtal gebracht. Auf der Heimfahrt wurde dann auch gefeiert. csch