TV stellt Sieger bei Jungen U15

Die Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim richtete zum wiederholten Male ein E- Ranglistenturnier für Jugendliche in der Kopernikus-Sporthalle aus. 61 Teilnehmer aus zehn Vereinen lieferten sich dabei packende Badmintonspiele. Dabei platzierten sich die beiden Teilnehmer des TV Bad Mergentheim sehr erfolgreich.

Kevin Gedeon startete in der Altersklasse Jungen U17. In der Gruppenphase verlor er ein einziges Spiel und qualifizierte sich im Hauptfeld für das Spiel um Platz 3. Dieses gestaltete Kevin sehr einseitig und ließ bei seinem Zweisatzsieg seinem Gegner nicht den Hauch einer Chance. Verdient erreichte er den dritten Rang (Siegerehrung unteres Bild; Kevin Gedeon, rechts).

Noch besser machte es sein Vereinskamerad Tim Gromov in der Kategorie Jungen U15. An Nummer 1 gesetzt, siegte er in allen Badmintonbegegnungen deutlich. Dabei spielte er souverän und verlor während des Turniers keinen einzigen Satz. Er ließ auch im Endspiel niemals den Zweifel aufkommen, dass der Turniersieg heute ihm gehören würde, und wurde überzeugend Erster des Ranglistrenturniers (Siegerehrung oberes Bild). Bilder: Thomas Beiersdorf