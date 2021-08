TV-Quoten werden langsam besser

Nach einer müden ersten Woche steigt das Olympia-Interesse der TV-Zuschauer rasant an. Am vergangenen Sonntag sind die Einschaltquoten der TV-Übertragungen von den Olympischen Spielen in Tokio erstmals über die Vier-Millionen-Marke gestiegen. Die Leichtathletik-Übertragung am Mittag im ZDF erreichte den Bestwert und kam auf durchschnittlich 4,45 Millionen TV-Zuschauer sowie einen Marktanteil von 32,8 Prozent.

Auch Kunstturnen und Handball sowie ein Kurzbericht vom Ringen lockten mehr als vier Millionen Menschen vor den Fernsehschirm. Das Gold von Tennisspieler Alexander Zverev war nicht ganz so erfolgreich, kam aber immerhin auf 3,55 Millionen TV-Zuschauer und einen 31,0-Prozent-Marktanteil. Die rund 80-minütige Übertragung lief schon am Vormittag.

Insgesamt war das Zuschauer-Interesse am zweiten Olympia-Wochenende deutlich höher als in der ersten Tokio-Woche. Mehrere Übertragungen von ARD und ZDF hatten Marktanteile von mehr als 30 Prozent. Dazu kommen die Zuschauerzahlen der noch nicht ausgewerteten Streams im Internet und bei Eurosport. Der Spartensender verzeichnete am Sonntag bei seiner mehrstündigen Konferenz „Medal Zone“ einen Schnitt von 160 000 Zuschauern. dpa