TV Niederstetten spielt Relegation

Ein letzter Sieg in der Spielrunde 2022/23 musste her, um sich neben der Vizemeisterschaft auch den Relegationsplatz in die Oberliga zu sichern. Dementsprechend motiviert reiste die erste Volleyball-Mannschaft des TV Niederstetten nach Frickenhofen.

Von Beginn an war der Mannschaft der Siegeswillen anzumerken. So gelang schnell die Führung im ersten Satz. Lange Spielzüge bestimmten das Spiel, denn auf beiden Feldseiten arbeitete die Abwehr sehr konsequent. Am Ende des Satzes wurde es nochmal überraschend knapp. Dennoch ging der erste Satz mit 25:21 an den TVN.

Der zweite Satz startete mit vielen Eigenfehlern von Niederstetten, so dass Frickenhofen in Führung ging. In einer frühen Auszeit sammelte man sich und setzte eine verbesserte Taktik erfolgreich um. Damit fand man ins Spiel zurück und gewann den Satz mit 25:19. Druckvolle Aufschläge der Gegnerinnen im dritten Satz sorgten für eine mäßige Annahme beim Niederstettener Team, was einen erfolgreichen Spielaufbau erschwerte. Erneut war eine frühe Auszeit notwendig. Doch auch danach tat sich die Mannschaft schwer, den Angriff durchzusetzen. Zwischenzeitlich lag man 13:18 zurück. Mit den mitgereisten Fans im Rücken begann die Aufholjagd und das Team aus Niederstetten gewann den dritten Satz mit 25:23 und somit das Spiel.

Mit diesem Sieg schließt man die Saison als Vizemeister ab und hat sich somit die Teilnahme am Relegationsspiel am 22. April gesichert.

Das Team um Trainer Rüdiger Daul bestand aus: Sophie Brenner, Emily Dod, Stella Endres, Lotta Gehringer, Verena Henn, Rike Herrmann, Hannah Mehring, Caroline Schröder und Lilli Wunderlich. vh