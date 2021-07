TSV hat gleich zwei Meistertitel unter Dach und Fach gebracht

Im natürlich „inoffiziellen Endspiel“ um den Titel „stärkste Mannschaft ohne Fremdpersonal in der Bezirksklasse 1“ gewann die erste Herrenmannschaft des TSV Kreuzwertheim gegen TVA Aschaffenburg III in einer spannenden Partie mit 5:4. Nach zwei souveränen Einzelsiegen der Brüder Tobias (6:1 6:1) und Fabian Beck (6:0 6:0) ging das Heim-Team schnell mit 2:0 in Führung. Anschließend verlor man die nächsten drei Einzel, so dass es an Martin Eitel lag, wenigstens noch für ein Unentschieden vor den Doppeln zu sorgen. Dies gelang ihm mit einem deutlichen Zweisatzsieg (6:2 6:1). In den Doppeln zeigte sich dann einmal mehr, dass der harte Kern der Mannschaft schon über 20 Jahre in dieser Besetzung zusammenspielt und man dadurch drei eingespielte Doppel aufbieten konnte. Die Doppel S. Eitel/Schreck (6:2 6:3) sowie M. Eitel/F. Beck (6:4 6:3) fuhren schließlich die beiden noch fehlenden Punkte ein. Das Einserdoppel mit Zveplan/T.Beck verlor dagegen äußerst unglücklich mit 11:13 im Match-Tie-Break.

Insgesamt kann man auf eine sehr erfolgreiche Runde mit fünf Siegen und nur einer sehr unglücklichen 4:5-Niederlage zurückblicken, so dass es am Ende Platz zwei in der Bezirksklasse 1 für die TSV-Herren wurde. Mit viel Glück könnte es hier noch zum Aufstieg reichen.

Durch einen klaren 8:1-Auswärtserfolg bei der DJK Karbach sicherten sich die Herren 30 in der Kreisklasse 1 vorzeitig und uneinholbar den Meister-Titel. Bereits nach den Einzel stand es 5:1 für die Kreuzwertheimer. Hier siegten S. Eitel, M. Eitel, Enders, Dölger und Rossberg in ihren Spielen klar in zwei Sätzen. Lediglich T. Habel musste sich im Match-Tie-Break knapp geschlagen geben. In den folgenden 3 Doppel ließen die Cracks aus Kreuz lediglich drei Spiele zu und gewannen hoch überlegen gegen den Vize-Meister aus Karbach.

Das Team spielte insgesamt eine tolle Saison und steigt entsprechend verdient auf.

Schon vor dem letzten Spieltag stand fest, dass sich die Herren 50 in der Bezirksklasse 2 die Meisterschaft in überragender Manier gesichert haben. Auch am letzten Spieltag „servierte“ man den TV Bessenbach-Waldaschaff mit 8:1 deutlich und in allen Belangen überlegen ab. Frank Dosch behielt im „schönsten“ Match des Tages zwar erst im Match-Tie-Break seinen Punkt, er gewann aber überaus verdient, wobei ihm sein Gegner Stefan Ries alles abverlangte. Insgesamt gab man im Verlauf der Saison „nur“ 8 Matchpunkte ab. Es wurden insgesamt auch nur 8 Spieler eingesetzt, was für den tollen Zusammenhalt in diesem Team spricht.

Die Meisterschaft holten J. Dinkel, H. Sandner, F. Dosch, M. König, F. Boost, J. Greulich, H. Hertlein und P. Geiger nach Kreuzwertheim. Ungeschlagen steigt man nun in die Bezirksklasse 1 im nächsten Jahr auf.

Geschlagen geben mussten sich die Mannen des Herren-60-Teams in der Bezirksklasse 2 beim Gastgeber TSV Uettingen. Man verlor ersatzgeschwächt mit 1:5. Den Ehrenpunkt holte das Doppel Weber/Plachy. Letztendlich gewann die Heimmannschaft verdient. hs