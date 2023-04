TSV auf Platz 1

Nachdem sich gleich drei Mannschaften des TSV Tauberbischofsheim am Gauentscheid der Main-Neckar-Turnerjugend für den Bezirksentscheid in Weinheim qualifiziert hatten, war die Motivation groß, sich auch auf dieser Ebene zu beweisen. Die Mädchen der Altersklasse 8/9, 10/11 und 12/13 waren am Start. In den Wettkämpfen trafen jeweils die zwei besten Mannschaften der Turngaue Elsenz, Heidelberg, Mannheim und Main-Neckar aufeinander.

Bei den jüngsten Starterinnen waren von Tauberbischofsheim am Start: Leana Beuschlein, Matilda Endres, Greta Fleischer, Nyasha Knorr-Hernandez und Anna Schmidt. Sie mussten Übungen der Leistungsstufen P3 und P4 an den Geräten Sprung mit einer Grätsche über den Bock, Reck, Schwebebalken und Boden zeigen. Am Ende kamen die TSV-Mädchen auf den vierten Platz, wobei das Treppchen nur knapp mit 0,3 Punkten verfehlt wurde.

In der Altersklasse der 10- und 11-Jährigen war das Teilnehmerfeld am größten. Insgesamt sieben Mannschaften kämpften um um den SiegVon den Mädchen war hier die Leistungsstufe P5 gefordert. Rieke Mergl turnte am Sprung mit einem Überschlag auf den Mattenberg die Höchstpunktzahl von 15,0 Punkte. Kim Müller trumpfte am Boden und Schwebebalken mit 14,4 Punkten auf. Am Ende reichte dies für die tauberbischofsheimer Mannschaft zum Sieg. Die beiden erstplatzierten Teams haten sich für das Landesfinale am 6. Mai in Erzingen qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Mannschaften der drei anderen Bezirke aus dem Badischen Turnerbund. In der Mannschaft Tauberbischofsheimer Mannschaft turnten Zoe Hörner, Priya Koch, Mara Link, Rieke Mergl und Kim Müller.

In der Altersklasse 12/13 waren für den TSV Maila Fiederling, Zoe Grünewald, Pia Hörner, Nora Persich und Mia Steinbach am Start. Sie turnten Übungen der Leistungsstufe P6. Hier war unter anderem der Überschlag über den Tisch, Handstand am Balken oder Felgen am Barren gefordert. Für ihre sehr guten Leistungen wurde Maila Fiederling am Barren mit 15,6 Punkten belohnt. Mia Steinbach erhielt 15,35 Punkten am Boden (von 16,0 möglichen). Da das Feld in dieser Altersklasse sehr stark war, reichte es für die Mannschaft nach nicht optimalen Übungen am Schwebebalken und Sprung im Schlussklassement zum vierten Platz.

Die Turnabteilung und das Trainerteam Patricia Steinbach, Ina Rudolf und Franziska Imhof (die auch als Kampfrichterinnen diesen Wettkampf möglich machen konnten) hoffen nun mit den Qualifizierten auf weiteren Erfolg beim Landesfinale.