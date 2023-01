Trotz Blitzstarts für die Merlins: „Albatrosse“ zu stark

Alba Berlin – Hakro Merlins Crailsheim 100:77

(16:25, 32:12, 27:26, 25:14)

Berlin: Schneider (14 Punkte/davon 2 Dreier), Delow (13/3)), Koumadje (12), Procida (12/1), Olinde (11), Zoosman (11/3), Blatt (10/2), Schulte (5/1), Mattisseck (4), Lammers (4), Thiemann (4).

Crailsheim: Stuckey (18/6), Lewis (15/3), Batemon (13/1), Mikalauskas (10/2), Midtgaard (8), Radosavljevic (6(1), Stephens (4), Maxhuni (3), Bleck, Vrcic, Baggette.

Zuschauer: 8985.

Crailsheims Coach Nikola Markovic musste auf zwei Spieler verzichten. René Kindzeka fehlte aufgrund seiner Verletzung am Finger und Otis Livingston II musste wegen der Ausländerregelung aussetzen. Dafür machte Neuzugang James Batemon II sein BBL-Debüt. Bei den Hauptstädtern setzten Luke Sikma und Yanni Wetzell aus und Maodo Lô fehlte aufgrund von Knieproblemen.

Crailsheim erwischte den besseren Start und traf besonders von jenseits der Dreier-Linie hervorragend. Viele der 8985 Zuschauer rieben sich vermutlich etwas verdutzt die Augen, als der Außenseiter aus Hohenlohe nach dem ersten Viertel mit 25:16 führte.

Die Albatrosse starteten mit einem schnellen 7:0-Lauf in den zweiten Spielabschnitt und zwangen Nikola Markovic früh zu seiner ersten Auszeit. Doch auch danach stand die Defensive der Hausherren besser und vorne übernahmen sie nach knapp 14 Minuten die Führung. Zur Halbzeitpause führten die Albatrosse bereits „standesgemäß“ deutlich mit 48:37.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Albatrosse nun alles fest im Griff. Zeitweise führte Berlin schon jetzt mit 20 Punkten und immer, wenn die Hohenloher etwas aufholten, hatten die „Gelben“ die passende Antwort. Mit 75:63 ging es schließlich in den letzten Spielabschnitt. Die Merlins hatten zwar etwas aufgeholt, lagen aber nach wie vor deutlich hinten.

Es zeichnete sich schließlich auch imvierten Viertel dasselbe Bild wie schon im dritten ab: die Merlins rannten an, versuchten den Rückstand zu verringern, doch die Albatrosse fanden immer wieder einen Weg ihre Führung zu verteidigen und sogar auszubauen.

Crailsheims Center Midtgaard setzte sich unter dem Korb physisch durch und stellte auf 93:70. Jedoch zeigte der Titelverteidiger seine Qualitäten: Gleich sieben Spieler punkteten zweistellig. Am Ende mussten sich die Merlins mit 100:77 geschlagen geben.

Topscorer wurde Maurice Stuckey mit 18 Zählern. Mit sechs von sieben Dreiern hatte er eine exzellente Quote von außen. Auch Neuzugang James Batemon machte mit 13 Punkten und 7 Assists ein ordentliches Debüt in der deutschen BasketballBundesliga.

Weiter geht es für die Hakro Merlins aus Crailsheim am kommenden Mittwochabend, 1. Februar, wenn 19 Uhr BC Kalev/Cramo aus Estland zu Gast in der Arena Hohenlohe in Ilshofen ist. Ein Sieg in dieser Partie würde für die Crailsheimer das Erreichen des Viertelfinales im Europe- Cup bedeuten. Resttickets für dieses Spel sind noch verfügbar.

In der Bundesliga steht das nächste Spiel am Sonntag, 5. Februar, um 20.30 Uhr an. Dann kommt der Tabellensechste aus Chemnitz nach Ilshofen. cd