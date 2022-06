Treffen der Crosslegenden

„Nun ist es ist offiziell. Wir vom MSC Schefflenz im ADAC unternehmen den dritten Versuch, unser Moto-Crosslegendentreffen/Rolf Dieffenbach Memorial auszurichten“, so die Worte seines langjährigen Freundes und sportlicher Begleiter im Motocrosssport. die Veranstaltung ist für 25./26. Juni beim MSC Schefflenz geplant.

Bereits im Juni 2019 fand beim MSC Reil in Rheinland-Pfalz erstmals der „Tag der Legenden“ statt, bei dem zahlreiche Motocross-Stars vergangener Jahrzehnte ihren Auftritt hatten, allen voran natürlich Rolf Dieffenbach (Bild). Abschließend war allen Teilnehmern klar, dieses Legendentreffen muss seine Fortsetzung finden. Doch gerade mal nur zwei Wochen später dann die Schreckensnachricht: „Der ehemalige Moto-Cross-Pilot Rolf Dieffenbach aus Widdern bei Heilbronn ist tödlich verunglückt. Der 68-Jährige starb in Oberösterreich mit seinem Straßen-Motorrad. Für seine Freunde vom MSC Schefflenz kam diese Schreckensnachricht mitten in der Nacht. Doris, die Schwester von Rolf Dieffenbach hatte per Handy seine Schefflenzer Freunde informiert.

„Eigentlich wollte ich beim VfB Stuttgart Fußballer werden“ hatte er einmal mitgeteilt. Doch als er mit 16 Jahren seine erste Begegnung mit dem Motocrosssport hatte, war es um ihn geschehen. Und bereits zwei Jahre später, als der Name Dieffenbach zum ersten Mal auf einer Starterliste auftauchte, begann ein Glücksfall für das deutsche Motocross, denn über zwei Jahrzehnte war er der erfolgreichste MX-Pilot Deutschlands.

Seine ersten ganz großen Erfolge feierte er 1980 mit drei Grand-Prix Laufsiegen bzw. dem 4. WM-Platz in der 250 ccm Klasse, den er auch ein Jahr später einfahren konnte. 1982 erreichte er nach seiner bereits dritten Deutschen Meisterschaft, den 5. WM-Platz, und bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft in Gaildorf belegte er, zusammen mit Hans Maisch, Vilem Toman und Arno Drechsel den dritten Platz.

Auch der von ihm ins Leben gerufene Schefflenzer Supercup konnte von ihm dreimal gewonnen werden. Maico, Kramer, Kawasaki, Honda waren seine Markenstationen, wobei er seine größten Erfolge im Sattel einer Honda feiern konnte. Nach seinem Karrierenende widmete er sich einer für ihn sehr wichtigen Aufgabe, der Förderung und Betreuung der Jugend und wurde Trainer des ADAC-Junior Teams. 1988 wurde Rolf Dieffenbach als neuer Team-Manager der Deutschen Motocross-Nationalmannschaft benannt.

Zeitpläne zum Legendtreffen und weitere Informationen werden noch veröffentlicht. (rü)/Repro: FN

