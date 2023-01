Bei der Trainerpreisverleihung 2022 des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) wurde Markus Gaugisch, Trainer der Handball-Nationalmannschaft der Frauen und des Bundesligisten BBM Bietigheim-Bissingen, zum Trainer des Jahres gewählt. Die Sindelfinger Leichtathletik-Legende Werner Späth wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Einen Sonderpreis der Barmer erhielt Karate-Trainer Köksal Cakir (Ludwigsburg).

Um die Vielfalt des Sports zu zeigen, vergab der Landessportverband seinen Sonderpreis gleich in vier Preisträger. Die die Themen Integration, Teamwork und Trainernachwuchs abbilden. Die Preisträger sind: Yuliya Raskina, Landestrainerin am Gymnastik-Stützpunkt Schmiden, Leichtathletik-Trainer Florian Bauder (Filderstadt) und das Rugby-Trainerteam Jan Ceselka/Maximilian Pietrek (Heidelberg).

Labdessportverbands-Präsident Jürgen Scholz brach bei der Preisverteilung in Stuttgart die aktuelle Diskussion über fehlende Fachkräfte auf den Sport im Land auf den Sport herunter: „Egal wann man in den vergangenen Wochen und Monaten die Nachrichten gesehen, gehört oder gelesen hat, in regelmäßigen Abständen kamen Meldungen zum Fachkräftemangel. Und im Sport? Auch da machen die gesellschaftlichen Veränderungen nicht Stopp, bei einigen Verbänden und Vereinen fehlen Übungsleiter und Trainer. Trotzdem sind wir insgesamt gut aufgestellt. Mit einem starken, überwiegend ehrenamtlich getragenen Sport im Land bieten wir einen weichen Standortfaktor für das Musterländle, das wir bleiben wollen. Die Qualität unserer Trainer im Land ist dank eines breit angelegten Aus- und Fortbildungsprogramms sehr gut. An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich das Engagement der Trainer im Spitzensport wie auch im Breiten- und Freizeitsport loben.“

Der Landessportverband Baden-Württemberg ist die Dachorganisation der Sportselbstverwaltung in Baden-Württemberg und Träger der Olympiastützpunkte im Land. lsv