Träumen von der Regionalliga

Nach dem Heimsieg gegen Eltmann und dem Auswärtserfolg in Schwaig sicherte sich der TSV Röttingen die Tabellenführung der Volleyball-Bayernliga und bleibt bis zum Ende der Winterpause auf dem Aufstiegsrang zur Regionalliga.

Das Heimspiel gegen den VC Eltmann II wurde souverän mit 3:0 gewonnen (25:10,25:22,25:18). Röttingen musste für die Partie gegen Eltmann weiter den verletzten Libero Ott vertreten, so dass der Kader um zahlreiche Nachwuchsspieler ergänzt wurde. Den erkrankten Außenangreifer Jonas Mehring vertrat Elrond Gabriel über weite Strecken und löste seine Aufgaben mit Bravour. Mit stabiler Annahme und erfolgreichen Angriffen trug er maßgeblich zum Gewinn der Partie bei. Bei Eltmann fehlten gleich mehrere Spieler, so dass die Gäste mit nur sieben Spielern in Niederstetten auflaufen konnten.

Der Block steht: Röttingens Bayerlinga-Volleyballer überwintern nach zwei weiteren Siegen auf einem Aufstiegsplatz zur Regionalliga. © Dollmann

Röttingen: Leonard Dod, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Elrond Gabriel, Christian Gehringer, Quintus Gohsrich, Lennart Katzschner, Jonas Mehring, Paul Metzger, Emil Steinride, Leon Wunderlich.

Deutlich enger ging es beim Auswärtsspiel in Schwaig zu, das der TSV aber letztlich mit 3:1 für sich entschied (25:27,21:25,25:19,23:25). Von der Verletzungs- und Erkältungswelle getroffen, reisten die Röttinger mit nur acht Spielern an und mussten ihre Stammformation erheblich verändern. Luca Mehring rückte im Mittelblock in das Team und Emil Steinriede wechselte auf die Außenposition.

Bundesliga-Spieler als „Schiri“

Nachdem auch der zweite Schiedsrichter krankheitsbedingt ausfiel und kurzfristig durch einen anwesenden Bundesligaspieler der nachfolgenden Partie ersetzt werden konnte, startete die Partie sehr ausgeglichen. Schwaig konnte 15 Spieler im Kader aufbieten, spielte variabel und machte mächtig Druck. Am Satzende hatten die Gäste aus dem Taubertal die besseren Nerven zum 27:25 in der Verlängerung.

In Satz zwei erarbeitete sich Röttingen einen Vorsprung und verteidigte diesen. Emil Steinriede, Jonas Mehring und Lorenz Dollmann bereiteten mit konstanten Sprungaufschlägen und Flatterbällen der gegnerischen Annahme erhebliche Probleme. Der zweite Satz endete schließlich mit 25:21 für den TSV Röttingen.

Im dritten Satz überzeugten die Schwaiger Jungs und brachten den Annahmeriegel des TSV mit Floats unter Druck. Röttingen wiederum leistete sich zu viele Fehlaufschläge in Folge. Auch eine Aufschlagserie von Lennart Katzschner auf Seiten des TSV gegen Ende des Durchgangs konnte den Satzverlust nicht mehr abwenden.

Etliche Matchbälle

Im vierten Satz nahm Röttingen weiter das Risiko im Aufschlag und hatte nun wieder das Momentum. Annahmen des SV Schwaig gelangten nicht an das Netz und ihr Zuspieler musste weite Wege gehen. Beim Spielstand von 23:16 für den TSV schlich sich der Leichtsinn ein und klare Gelegenheiten wurden beim TSV nicht in Punkte umgesetzt. Schließlich nutzte Lorenz Dollmann den letzten von etlichen Matchbällen und beendete die Partie. Sein Angriff landete vom gegnerischen Block im Aus.

Röttingen: Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Quintus Gohsrich, Lennart Katzschner, Luca Mehring, Jonas Mehring, Emil Steinride, Leon Wunderlich.

Weiter geht es am 7. Januar gegen den Zweiten auswärts im Bamberger Stadtteil Memmelsdorf. do