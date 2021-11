„Top Four“ findet nicht in Crailsheim statt

Nach dem erstmaligen Einzug in das „Top Four“-Finalturnier im MagentaSport-BBL-Pokal, hatten die HHakro Merlins Crailsheim die Möglichkeit, sich für die Ausrichtung des Final-Turniers im Februar 2022 zu bewerben. Nach reiflicher Überlegung und Abwägung aller Möglichkeiten, haben sich die Crailsheimer nun aber dazu entschieden, sich nicht zu bewerben. Grund dafür sind die infrastrukturellen Vorgaben, die die Hohenloher nicht erfüllen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir waren heiß darauf, dieses tolle Event in Ilshofen stattfinden zu lassen. Die Teilnahme und dann auch noch die Ausrichtung wäre ein echtes Highlight für uns gewesen. Trotzdem müssen wir realistisch sein und nach allen Prüfungen der Vorgaben, die der Standort erfüllen muss, haben wir uns dazu entschieden, uns nicht zu bewerben“, sagt Merlins-Geschäftsführer Martin Romig.

Die Durchführung der Spiele in der Arena Hohenlohe wäre kein Problem gewesen. BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz war beim Viertelfinalspiel gegen s.Oliver Würzburg in Ilshofen und schwärmte von der unglaublichen Atmosphäre in der „Stierkampfarena“.

Die infrastrukturellen Vorgaben, die der Standort erfüllen muss, sind die ausschlaggebenden Gründe für die Entscheidung. Unter anderem sind in der Arena Hohenlohe nicht genügend Kabinen für alle vier Mannschaften, Räumlichkeiten für Schiedsrichter, Cheerleader etc. vorhanden. Ebenfalls problematisch ist die Verfügbarkeit der Hotelzimmer für Teams, Staff, Schiedsrichter und sonstiges Personal. Allein diese Gruppen hätten bis zu 150 Zimmer benötigt, ohne Fans einbegriffen. „Es gibt schlicht und einfach nicht genügend Kapazitäten, um diese Vorgaben zu erfüllen – leider“, fügt Romig hinzu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Für uns wäre es die Kirsche auf der Torte gewesen, bei unserer erstmaligen Teilnahme am Top Four auch als Ausrichter zu fungieren. Der Klub und die Region würden Kopf stehen. Wir respektieren allerdings die Vorgaben, die ein Standort erfüllen muss, um so ein riesiges Event zu veranstalten und freuen uns trotzdem auf ein geiles Event in Berlin, Chemnitz oder Braunschweig“, sagt Prokurist Lukas Lienert.

Die Ausschreibungsfrist für die Bewerbung um die Ausrichtung des Turniers läuft bis Freitag, 26. November. Dann werden sich alle Entscheider die unterschiedlichen Konzepte anschauen und bis Anfang Dezember einen Standort auswählen.

Zweite Gruppenphase in Europa

Die FIBA hat mittlerweile die Spiele der zweiten Gruppenphase im Europe-Cup terminiert.

Alle Partien werden mittwochs ausgetragen. Am 8. Dezember empfangen die Merlins den italienischen Vertreter Unahotels Reggio Emilia in der Arena Hohenlohe. Aufgrund eines Heimrechttauschs bestreiten die Crailsheimer auch den zweiten Spieltag in der heimischen Stierkampfarena. Eine Woche nach dem Auftakt in die zweite Runde, kommen am 15. Dezember die Belgier Telenet Giants Antwerp nach Ilshofen. Nach einer kurzen internationalen Pause, stehen dann im Januar und Februar drei Auswärtsspiele an. Am 12. Januar reist das Team von Coach Sebastian Gleim nach Kiew, zwei Wochen später (26. Januar) zum Rückspiel nach Italien und am 02. Februar geht es nach Antwerpen. Beim finalen Gruppenspiel am 09. Februar haben die Crailsheimer dann gegen Kyiv-Basket wieder das Heimrecht. Der Ticketverkauf für alle drei Heimspiele hat bereit begonnen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Crailsheimer Spiele in Gruppe J: 8. Dezember: Hakro Merlins Crailsheim – Unahotels Reggio Emilia (19 Uhr). – 15. Dezember: Crailsheim – Telenet Giants Antwerp (19 Uhr). – 12. Januar: Kyiv-Basket – Crailsheim (18 Uhr). – 26. Januar: Reggio Emilia – Crailsheim (20.30 Uhr). – 2. Februar: Antwerpen – Crailsheim (20 Uhr). – 9. Februar: Crailsheim – Kiew (190 Uhr). jk