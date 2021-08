Top-Athleten betroffen

Die von der Deutschen Sporthilfe geförderten Nachwuchs- und Spitzenathlet hatten im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen von über 11,2 Millionen Euro. Das zeigen die Vorab-Ergebnisse einer Studie der Deutschen Sporthochschule Köln unter den von der Deutschen Sporthilfe geförderten Nachwuchs- und Spitzenathleten.

Die Zahlen bestätigen damit weitgehend die in einer Studie im November 2020 prognostizierten Daten zu den Einnahmeausfällen von Deutschlands Top-Athleten und liefern Erkenntnisse über die tatsächlichen ökonomischen Auswirkungen für das gesamte Jahr 2020. Beide Befragungen wurden von der Deutschen Sporthochschule Köln unter der Leitung von Prof. Dr. Christoph Breuer im Auftrag der Deutschen Sporthilfe und des Bundesinstituts für Sportwissenschaft durchgeführt.

Die Bruttoeinnahmen von Deutschlands Top-Athlet sind im Vergleich zu 2019 im Durchschnitt um 220 Euro im Monat gesunken. Am härtesten trifft es die Mitglieder des Olympia- und Paralympics-Kaders, also der Gruppe der Medaillenhoffnungen für Tokio und Peking. Bei ihnen fiel der Rückgang mit monatlich 944 Euro und damit einem Einkommensverlust von 25,6 Prozent am höchsten aus. Kumuliert hat diese Athletengruppe 2020 einen Einnahmeverlust von rund 5,9 Mio. Euro erlitten. Während insbesondere Einnahmen aus dem Wettkampfbetrieb, wie Antritts- und Preisgelder (-60,5 Prozent), sowie aus Sponsoren- und Werbeverträgen (-53,3 Prozent) oder Zahlungen der Vereine (-35,0 Prozent) wegfielen, blieb die Förderung der Deutschen Sporthilfe sowie die Unterstützung für die Inhaber*innen von Sportförderstellen konstant bzw. erhöhte sich teilweise sogar im Vergleich zum Vorjahr.