Tollen vierten Platz erkämpft

Die Volleyball-U14 des TV Nieder-stetten startete bei den Regionalmeisterschaften, um sich mit den jeweils drei Mannschaften aus den Landesverbänden Nord- und Südbaden sowie Württemberg zu messen. Am Ende reichte es zu einem tollen vierten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im ersten Spiel standen auf der anderen Seite des Feldes die Mädels des VC Offenbach. Die kleinen, schnellen Spielerinnen des VCO ließen nicht zu, dass ein Ball auf ihrer Feldhälfte auf den Boden fiel. Der gesamte erste Satz war geprägt von langen Ballwechseln, und so musste das Team aus Niederstetten um jeden Punktgewinn lange kämpfen. Knapp, aber verdient ging der erste Satz 26:24 ins Vorbachtal.

Die erfolgreiche Mannschaft des TV Niederstetten. © TV

Mit diesem Satzgewinn im Rücken spielten die TV-Mädchen jetzt selbstbewusster auf. Die sicheren Angriffe der großen Spielerinnen machten nun den kleineren Spielerinnen aus Offenbach so sehr zu schaffen, dass der zweite Satz mit 25:13 Punkten schnell gewonnen wurde.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit der Heimmannschaft Karlsruhe-Beiertheim wartet im nächsten Spiel der Nordbadische Meister als Gegner. Die Mädels aus Niederstetten spielten auch hier sicheren Volleyball und setzten das gegnerische Team mit starken Aufschlägen unter Druck. Der erste Satz ging mit 25:18 Punkten an Niederstetten. Der zweite Satz war durchgehend sehr knapp und spannend. Durch mutige Angriffe und gezielten Lobs ins gegnerische Feld spielte man den Gegner aus. Am Ende hatte das Team aus dem Vorbachtal die Oberhand und gewann mit 25:23.

Mit diesem Sieg hatte man sich für das Halbfinale qualifiziert. Nun traf man auf den Südbadischen Meister aus Freiburg. Hier agierte die Mannschaft aus Niederstetten etwas zu langsam auf dem Feld, um mit den Freiburgerinnen mitzuhalten. Das Team aus Freiburg wehrte die harten Angriffe der Niederstettener erfolgreich ab. Risikoreiche Aufschläge wurden nicht belohnt und so mancher Lob wollte nicht klappen. Die ballsicheren Freiburger punkteten so und letztendlich fehlten in beiden Sätzen immer nur ein paar Punkte zum Satzgewinn.

Wegen dieser unglücklichen Niederlage spielte das Team aus Niederstetten nun nur um die Plätze vier bis sechs. In der neu zusammengestellten Gruppe mit den Verlierern der Halbfinals mussten für Platz vier alle Spiele gewonnen werden. Erster Gegner war hier wieder die Karlsruher Heimmannschaft. Die Mädels aus Niederstetten schlugen stark auf und punkteten nun wieder mit ihren Angriffen. Das Spiel wurde 2:0 gewonnen.

Klares Ziel im letzten Spiel des Tages: Ein Sieg gegen den TV Brötzingen, um sich den verdienten vierten Platz zu sichern. Hierfür nahmen die Mädels nochmals all ihre Kräfte zusammen, schlugen sicher auf und meisterten die Mehrheit der Annahmen. Am Ende stand ein weiterer Sieg auf dem Konto des TV Niederstetten, so dass sich die Mannschaft nun viertbeste Mannschaft aus Baden-Württemberg nennen darf.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Regionalmeister Baden-Württemberg wurde der TV Rottenburg vor der Mannschaft aus Freiburg. Diese beiden Mannschaften haben sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert. Dritter wurde das Team aus Stuttgart.

Für die U14 aus Niederstetten spielten bei diesen Titelkämpfen: Ida Dod, Stella Endres, Christina Schmidt, Nora Haag und Pauline Hobmaier.