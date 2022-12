Titelkämpfe in Hettingen

Der Main-Neckar-Turngau führt am Samstag, 10. Dezember, seine Gaueinzelmeisterschaften der männlichen Turnerjugend in der Sporthalle in Hettingen durch.

Die teilnehmenden Turner kommen aus den Vereinen TV Königshofen, SV Königheim und FC Viktoria Hettingen und messen messen sich in ihrer jeweiligen Altersklasse an den sechs olympischen Geräten Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck.

Das größte Teilnehmerfeld wird bei den jüngeren Teilnehmern sein, wobei auch in allen anderen Altersklassen bis hin zur Männerriege mit spannenden Wettkämpfen zu rechnen ist. Die Wettkampfleitung liegt in den Händen von Dirk Michel Fachwart Gerätturnen.

Der Wettkampfbeginn ist um 13:30 Uhr.