Titel im Doppelpack

Zwei Mal Gold und einmal Bronze – so lautete das Resultat der Leichtathleten des LAZ Mosbach/Elztal bei den Badischen Leichtathletik- Meisterschaften in Lörrach und Schutterwald.

Den Anfang machten Alina Baumann in der Aktiven-Klasse und Nele Schneider in der U18 in Schutterwald. Mit übersprungenen 2,80 Meter im zweiten Versuch sicherte sich Alina Baumann bei den Aktiven Platz eins und wurde damit Badische Meisterin im Stabhochsprung.

Nele Schneider verfehlte im Kugelstoßen ihre vor kurzem aufgestellte Bestleistung nur knapp, sicherte sich aber mit 11,28 Meter die Bronzemedaille. Im Speerwurf konnte Scheider ihr Potenzial nicht ganz abrufen. Mit 36,07 Meter blieb sie knapp drei Meter unter ihrer Bestleistung. Am Ende stand für sie Platz vier, 69 Zentimeter fehlten zur zweiten Bronzemedaille.

Die zweite Goldmedaille für das LAZ errang Hannes Petry ebenfalls im Stabhochsprung erringen. Bei den U16-Meisterschaften in Lörrach meisterte der Athlet aus der Stabhochsprunggruppe von Helmut Mittelhammer alle seine übersprungenen Höhen im ersten Versuch und siegte mit 3,20 Meter. lme

