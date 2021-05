Tim Nowak nicht in Götzis dabei

Der aus Bad Mergentheim stammende Zehnkämpfer Tim Nowak, der inzwischen der Leichtathletik-Abteilung des SSV Ulm 1846 angehört, kann am Wochenende beim traditionsreichen Meeting im österreichischen Götzis nicht an den Start gehen. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwingt ihn zu einer Zwangspause. Der 25-Jährige muss nun hoffen, bis zum Zehnkampf-Meeting in Ratingen (19./20. Juni) wieder fit zu sein, um dort die Olympianorm zu schaffen. Gefordert sind vom Deutschen Leichtathletik-Verband für die Spiele von Tokio 8350 Punkte.

Tim Nowak gilt derzeit hinter Weltmeister Niklas Kaul, der in Götzis seinen ersten Zehnkampf seit dem Titelgewinn am 3. Oktober 2019 in Doha bestreiten, und Kai Kazmirek, dem WM-Dritten von 2017, eigentlich als aussichtsreichster deutscher Kandidat für den dritten Startplatz in Tokio. Arthur Abele, Europameister von 2018, hat verletzungsbedingt die Saison bereits beendet.

Tim Nowak war bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha Zehnter geworden. ptt