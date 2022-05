Tim Gromov Zweiter

Die Kopernikus-Sporthalle in Bad Mergentheim war zum sechsten Mal Austragungsort eines E-Ranglisten-Badminton-Turniers, das die Badmintonabteilung des TV Bad Mergentheim ausrichtete. Hervorzuheben ist die erfreuliche Teilnehmerzahl mit 18 Vereinen, darunter auch drei Vereine aus dem Landesverband Bayern, mit insgesamt 61 Spielern. Erfreulich war das gute Abschneiden der beiden Badmintonspieler des TV Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Mädchen U17 startete Karalina Klein und rechnete sich, an Nummer drei gesetzt, Chancen auf den Turniersieg aus. Bis ins Halbfinale spielte sie druckvoll und besiegte ihre Gegnerinnen deutlich. Doch gewann sie dort gegen die spätere Zweitplatzierte nicht und verlor auch das kleine Finale knapp in drei Sätzen und musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Tim Gromov spielte in der Altersklasse Jungen U15 und war an Nummer eins gesetzt. In der Gruppenphase gewann er alle Begegnungen deutlich und zog in das Gruppensystem der Platzierungsspiele ein. Hier unterlag er seinem schärfsten Widersacher aus Schwäbisch Hall deutlich und wurde Zweiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2