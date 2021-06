Thomas Tietz gewinnt „seine“ Altersklasse

Ursprünglich war eine Teilnahme in großer Mitgliederzahl am Triathlon Würzburg geplant. Dieser Wettkampf wurde aus Pandemiegründen kurzfristig abgesagt. Der Veranstalter in Erding hingegen konnte ein schlüssiges Hygienekonzept vorlegen, was zur Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde führte. Der deutschlandweite Mangel an Wettkämpfen lockte Teilnehmer aus Nordrheinwestfalen, Thüringen und Baden-Württemberg in den Süden der Republik. Die Distanzen waren: 400 Meter Schwimmen, 20,5 Kilometer auf dem Rad und 5,3 Kilometer laufen.#

Nach 6:06 Minuten – auf Position 53 liegend – erreichte Thomas Tietz das Ufer. Ben Fischer folgte etwa eine Minute später. Für beide war das eine gute Leistung, da Schwimmhallen und Freibäder neun Monate lang geschlossen waren.

Ben Fischer (l.) und Thomas Titz nahmen einem nationalen Wettkampf in Erding erfolgreich teil. © TV

Nun begann die Aufholjagd: In 29:08 Minuten sammelte der frischgebackene Titz über 40 Konkurrenten mit einem Schnitt von 42,5 Stundenkilometer auf der flachen zweimal zu fahrenden Wendepunktstrecke ein. Ben Fischer benötigte für die Distanz 32:24 Minuten. Der trainingsfleißige Soldat kam auf eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 38 Stundenkilometer.

Nach dem Wechsel von Rad- auf Laufschuhe führte die Wendepunktstrecke auf Feld- und Schotterwegen durch flaches Gelände. Mit einer Durchschnittszeit von 3:23 Minuten pro Kilometer lief Thomas Tietz nach 17:53 Minuten durch das Ziel und gewann die Altersklasse M 30 vor 70 Konkurrenten. In der Gesamtwertung errang er den fünften Platz. Die Ränge vor ihm nahmen ausschließlich Bundesligastarter und/oder Profitriathleten ein. So siegte der zweifache Ironman AK 30 Weltmeister Lukas Krämer aus Schongau. Tietz lag im Ziel nur 41 Sekunden hinter diesem Ausnahmeathleten. Und haderte ein wenig über den Zeitverlust am Wendepunkt in der Überholverbotzone. Hier musste er sich eine Minute hinter einer Gravelbikerin mit 27 km/h gedulden.

Ben Fischer legte die 5,3 km Laufstrecke in 4:04 Minuten/Kilometer in 21:27 Minuten zurück. Mit seiner bisher besten Laufleistung innerhalb eines Triathlons errang er von 33 Mitstreitern der AK 35 den 13. Platz. Der ehemalige Weltmeister auf der Kurzdistanz, Daniel Unger, gestaltete gewohnt unterhaltsam und fachkundig die Moderation.

Ein Blick in die nahe Zukunft: Thomas Tietz wird Ende Juni im Rahmen der Europameisterschaft am Walchsee Triathlon auf der Mitteldistanz und Anfang September an seiner ersten Ironmandistanz in Podersdorf (Österreich) teilnehmen. tvm

