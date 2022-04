Teilnehmer zeigen tolle Leistungen

Der Sportschützenkreis Buchen zeichnete im Schützenhaus des SSV Seckach seine erfolgreichen Starter in den Pistolendisziplinen aus. Für die sportlich besten Leistungen sorgten Frank Hoffmann, SSV Roigheim, mit 262 Ringen in der Disziplin 25 Meter Pistole, Alexander Krehl, KKS Osterburken, mit 365 Ringen mit der Pistole 9 Millimeter sowie Daniel Rolke, KKS Osterburken, mit 370 Ringen in der Sparte Revolver 357 MAG und 368 Ringe mit der Pistole 45 ACP.

Nachfolgend ein Blick auf die Resultate: 25 Meter Pistole: Herren I: 1. Frank Hoffmann, SSV Roigheim, 262 Ringe, 2. Wolfgang Reichert, SSV Roig-heim, 260, 3. Andreas Berg, SG Adelsheim, 245. Herren III: 1. Michael Beichert, SSV Seckach, 249 2. Richard Saur, SSV Roigheim, 248 3. Dietmar Madinsky, SG Adelsheim, 224. Damen III: 1. Angelika Lehnert, SG Buchen, 254 2. Edith Ruttmar, SV Schweinberg, 235. Herren IV: 1. Georg Schädle, SG Buchen, 236. 25 Meter Zentralfeuerpistole: Herren IV: 1. Georg Schädle, SG Buchen, 267. Pistole 9 Millimeter: Herren I: 1. Patrick Ehmig, SGi Walldürn, 324. Herren II: 1. Alexander Krehl, KKS Osterburken, 365 2. Daniel Rolke, KKS Osterburken, 356 3. Ronny Rein, SSV Roigheim, 351. Herren III: 1. Jürgen Berg, SSV Seckach, 337 2. Daniel Rolke, KKS Osterburken, 356 3. Ronny Rein, SSV Roigheim, 351. Herren IV: 1. Dieter Weissinger, SV Schweinberg, 279. Revolver 357 MAG: Herren I: 1. Patrick Ehmig, SGi Walldürn, 350. Herren II: 1. Daniel Rolke, KKS Osterburken, 370 2. Wolfgang Reichert, SSV Roigheim, 276. Herren III: 1. Jürgen Berg, SSV Seckach, 339 2. Richard Saur, SSV Roigheim, 232. Herren IV: 1. Dieter Weissinger, SV Schweinberg, 334. Revolver 44 MAG: Herren II: 1. Daniel Rolke, KKS Osterburken, 364. Herren IV: 1. Uwe Sauschlager, SSV Roigheim, 284. Pistole 45 ACP: Herren I: 1. Marc Altheimer, KKS Osterburken, 316. Herren II: 1. Daniel Rolke, KKS Osterburken, 368. 2. Ronny Rein, SSV Roigheim, 359 3. Wolfgang Reichert, SSV Roigheim, 325. Herren III: 1. Jürgen Berg, SSV Seckach 357. bie

