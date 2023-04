Teamgeist bewiesen

Endlich konnten wieder die Turnerjugend-Bestenkämpfe im Gerätturnen im Main-Neckar-Turngau durchgeführt werden. Dieser Wettkampf im März diente zur Qualifikation für den Bezirksentscheid in Weinheim. Gut vorbereitet erreichten für den TV Königshofen die Turnerinnen Tara Müller, Nicola Schenk, Naemi Wolz, Luisa Sack und Leonie Hagner beim Gauentscheid in Tauberbischofsheim mit 174,5 Punkten den ersten Platz.

Nun stellte sich die Frage: „Wollen wir gegen die Mannschaften aus den Turngauen Heidelberg und Mannheim antreten?“ Nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ motivierten sich die Mädchen gegenseitig. Als dann kurzfristig krankheitsbedingt Tara Müller und Naemi Wolz ausfielen, setzte der Teamgeist ein und Jana Fischer und Carla Salch vervollständigten die Mannschaft.

Jana Fischer wurde schließlich in Weinheim für ihre Übung am Boden mit 15,15 Punkten belohnt. Hier gab es jedoch einige Meinungsverschiedenheiten zwischen Kampfrichter und Trainer beim Pistolensprung, was zu Abzügen führte.

Am Barren überzeugten Nicola Schenk und Carla Salch mit ihren Übungen, bestehend aus Umschwung, Felge, Unterschwung, die Kampfrichter.

Leonie Hagner, die jüngste des Teams des TV Königshofen , zeigte einen dynamischen Handstandüberschlag am Sprungtisch und kam in die Wertung.

58,85 Punkten erzielte Luisa Sack an allen vier Geräten für ihre sehr guten Leistungen und wurde Mannschaftsbeste. Das Endergebnis lag schließlich bei 176,85 Punkten und über den dritten Platz in der Alterstufe W 14+ freuten sich die Königshöfer Turnerinnen gemeinsam mit ihren Trainerinnen Larissa Volkert, Marianne Boger und Waltraud Grünewald. wg