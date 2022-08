Tauberfranken Wolfpack beim Meister chancenlos

Schon im Vorfeld war eigentlich klar, dass für das Bad Mergentheimer American-Football-Team Tauberfranken Wolfpack im im Konstanzer Bodenseestadion gegen den bereits feststehenden Landesligameister Konstanz Pirates nichts zu holen sein wird. Am Ende hieß es fast wie erwartet 45:0 (28:0, 3:0, 14:0, 0:0) für die Gastgeber. Wolfpack-Vorstand Klaus Volkert war am Ende dennoch stolz auf seine Spieler und Coaches: „Unter den aktuellen Voraussetzungen hat unser Team das Bestmögliche gezeigt und bis zum Schlusspfiff mit großer Moral dagegengehalten.“ Bereits am kommenden Samstag findet in Kornwestheim das letzte Saisonspiel statt. Bild: Scholtzek

