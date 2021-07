Tabellenplatzgetauscht

Die drei Mannschaften des TSC Gelb-Blau Wertheim, die am Wochenende aktiv waren, überraschten allesamt und zeigten dabei ihre ganze Stärke. Alle drei Mannschaften siegten jeweils gegen Besserplatzierte Teams ihrer Ligen. Klasse.

Einen ganz starken Auftritt boten zunächst die Spielerinnen der U15, die in der 2. Bezirksliga auswärts gegen die Tabellenzweiten der TSG 78 Heidelberg einen überzeugenden 5:1-Sieg einfuhren.

Die Damenmannschaft feierte in Dittwar einen überraschenden 6:3-Erfolg, während die Herren zuHause im Hofgarten gegen den Tabellenzweiten der 2. Bezirksklasse aus Hardheim eine mitreißende Leistung boten. Besonders die beiden schwer erkämpften Einzelsiege in den Match-Tiebreaks von Elard Walter und Dominik Petz, aber auch die souveränen Auftritte von Ludger Kempf und Fikret Cekovic legten den Grundstein für einen starken Heimerfolg. Dass es dann aber in den Doppeln noch einmal sehr knapp wurde - zwei knapp verlorene Match-Tiebreaks und ein starker 6:4, 6:1-Erfolg des Doppels aus Rainer Kohrmann und Dominik Petz - war eventuell den Spielern nicht recht, den Zuschauerinnen und Zuschauern bot sich dafür eine bis zum letzten Ball spannende Begegnung.

Viel überzeugender gewannen dagegen die Damen des TSC GB Wertheim in der 2. Bezirksklasse gegen die Tabellenzweiten aus Dittwar. Einzelerfolge von Vivienne Horn, Claudia Brandt, Felicitas Heid und Zeynep Beyazdut unterstrichen die Ambitionen, den Tabellenplatz mit Dittwar tauschen zu wollen. Aufgrund zweier Doppelerfolge von Vivienne Horn mit Claudia Brandt und Felicitas Heid mit Zeynep Beyazdut traten die Wertheimerinnen schließlich als neue Tabellenzweite den Heimweg in den Hofgarten antreten.

Die Siegerinnen und Sieger des TSC GB Wertheim in Einzelergebnissen:

Jugend U15 weiblich: TSG 78 Heidelberg – TSC GB Wertheim 1:5. – Einzel: Jelisaweta Schamber 6:1, 6:0, Chiara Nitsch 6:3, 6:2, Laurina Reiss 6:1, 6:0. – Doppel: Jelisaweta Schamber/Chiara Nitsch 6:1, 6:0, Laurina Reiss/Johanna Eberhard 3:6, 7:6, 10:7.

Damen: TSV Dittwar – TSC GB Wertheim 3:6. – Einzel: Vivienne Horn 6:2, 6:0, Claudia Brandt 6:1, 6:4, Felicitas Heid 6:3, 6:3, Zeynep Beyazdut 6:2, 6:4. – Doppel: Vivienne Horn/Claudia Brandt 7:6, 6:0. Felicitas Heid/Zeynep Beyazdut 6:0, 6:0.

Herren: TSC GB Wertheim – TC Hardheim 5:4. – Einzel: Ludger Kempf 6:4, 6:3, Elard Walter 6:3, 2:6, 11:9, Dominik Petz 3:6, 6:2, 10:7, Fikret Cekovic 6:3, 6:1. – Doppel: Rainer Kohrmann/Dominik Petz 6:4, 6:1. hb

