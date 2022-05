Svenja Hepp holt sich den Sieg

Vier Kids der Pater-Alois-Grimm-Schule und des FC Külsheim waren beim Verbandsentscheid der „Mini-Meisterschaften“ im Tischtennis. Alle spielten gut, Svenja Hepp gewann gar bei den Mädchen U8.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei den Ortsentscheiden in Külsheim haben in dieser Saison über 70 Teilnehmer gespielt. Vier Kinder haben den Weg nach Odenheim angetreten, um sich beim Verbandsentscheid mit Gleichaltrigen an der Platte zu messen.

Für die Pater-Alois-Grimm-Schule oder den FC Külsheim waren Svenja Hepp, Jeremiah Sellam, Aleksandra Klimczak und David Oberman in unterschiedlichen Altersklassen am Start.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zuerst waren die Jüngsten am Start, darunter auch Svenja Hepp bei den Mädchen der Altersklasse U8. Es spielten sieben Mädchen gegeneinander, Svenja gewann alle Spiele mit 3:0. Damit gewann Svenja Hepp den Wettbewerb und bekam eine entsprechende Urkunde und einen großen Pokal.

Bei den Wettbewerben der ältesten Kinder spielte Jeremiah bei den Jungen U12. Er erwischte eine der beiden großen Gruppen, hielt sich wacker, spielte prächtig mit, erreichte die Spiele der Finalrunde jedoch nicht. Jeremiah Sellam wurde schließlich Zehnter.

Trio im Semifinale

Aleksandra, David und auch Svenja traten in der Altersklasse U10 an, bei der wie in den anderen Wettbewerben nach Jungen und Mädchen getrennt war. Alle drei mussten zuerst in Gruppenspielen zeigen, was sie drauf haben. Alle drei bewältigten diese jeweils erste Phase ohne Probleme und ausschließlich mit Siegen. Weiter ging es für das erfolgreiche Trio mit den Viertelfinals. Aleksandra und David gewannen dort beide mit 3:0, Svenja nach 1:2-Satzrückstand mit 3:2.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Damit waren die Halbfinals erreicht. Dort allerdings war für alle sportliche Endstation. David unterlag in seinem Spiel mit 0:3, Aleksandra mit 1:3 und Svenja im entscheidenden fünften Satz mit 12:14 in der Verlängerung. Somit hatten Aleksandra Klimczak, David Oberman und Svenja Hepp je einen prächtigen dritten Platz errungen.

Alle, ob die teilnehmenden Kinder oder die begleitenden Erwachsenen, bezeichneten die Veranstaltung als „schön“. Sie hatten gemeinsam und erfolgreich Tischtennis gespielt, dabei andere Sportler kennengelernt. Und sie hatten die nordöstliche Ecke von Baden sehr gut vertreten. hpw